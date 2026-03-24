СГБ пока не допустила ни одного россиянина или белоруса к работе в критической инфраструктуре Латвии
Пока что Служба госбезопасности не выдала ни одного разрешения гражданам России и Беларуси на работу на объектах критической инфраструктуры: проверки продолжаются, а требования к обоснованию их незаменимости остаются максимально строгими.
Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает рассмотрение запросов на продолжение работы на объектах критической инфраструктуры отдельных граждан России и Беларуси. По результатам проверок пока ни одному из них не выдано разрешение на доступ к информации и технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры.
В настоящее время продолжается проверка нескольких граждан России и Беларуси, работающих в четырех коммерческих организациях, важных для национальной безопасности - двух больницах и двух акционерных обществах.
В СГБ ранее отмечали, что для выдачи разрешения требуется обоснование от собственника или руководителя объекта критической инфраструктуры с разъяснением, почему конкретного гражданина России или Беларуси нельзя заменить другим специалистом и почему ему необходим доступ к информации или оборудованию, важным для функционирования объекта.
Согласно закону о национальной безопасности, в исключительных случаях допускается трудоустройство гражданина России или Беларуси на объекте критической инфраструктуры с доступом к важной информации или оборудованию только с отдельного разрешения органа государственной безопасности.
Такое исключение применяется только тогда, когда невозможно обеспечить работу объекта иным способом, например, если человек обладает уникальными знаниями или навыками и заменить его другим специалистом невозможно. Недостаток специалистов в целом или высокие расходы на их привлечение не считаются достаточным основанием для выдачи разрешения.