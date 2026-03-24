В Европе подсчитали, где больше всего подорожал бензин. Данные по Латвии удивляют
C начала американо-израильской войны против Ирана в европейских странах отмечается ощутимый рост цен на бензин. Латвия тоже не отстает - стоимость топлива на бензоколонках быстро идет вверх.
Больше других неэтилированный бензин Euro-Super 95 в период с 23 февраля по 9 марта подорожал в Германии и Австрии, свидетельствуют данные Еженедельного нефтяного бюллетеня Еврокомиссии.
В Германии за эти недели цены на бензин выросли с 1,82 евро за литр до 2,07 евро, то есть почти на 14 %. В соседней Австрии цены на бензин выросли с €1,51 до €1,71 за литр, то есть примерно на 13 %.
Финляндия также сообщила о заметном росте: цены здесь выросли с €1,71 до €1,93 за литр. Примечательно, что эта тенденция отмечалась ещё до американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля.
Более скромный рост цен отмечен в Эстонии, Польше и Испании. В целом по Евросоюзу цены на бензин выросли с 1,64 до 1,77 евро за литр, то есть примерно на 8%, согласно данным Еврокомиссии.
В Латвии стоимость литра бензина за вышеуказанный период подскочила с 1,531 евро за литр до 1,633 за литр. То есть общий рост составил 6,66%, что вроде бы немного. Но уже 23 марта 95-й бензин на АЗС Circle стоил в Латвии 1,814 евро. Похоже, что латвийские продавцы топлива долго раскачивались, но все же вышли на крейсерскую скорость роста цен. И это явно не предел. Летом 2022 года бензин в Латвии стоил более двух евро.
"Еженедельные колебания Euro-Super 95 обычно невелики и составляют не более 1%", - пишет Euronews. Но согласно исследованию аналитического центра "Транспорт и окружающая среда", который занимается развитием экологически безопасного транспорта в Европе, автомобилисты могут в итоге заплатить за бензин столько, сколько в последний раз платили в 2022 году, когда вторжение России в Украину нарушило работу мировых рынков и привело к росту цен.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Центр защиты прав потребителей (PTAC) усилит контроль за практикой розничных продавцов топлива и просит потребителей сообщать о подозрительных повышениях цен.