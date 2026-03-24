В Европе подсчитали, где больше всего подорожал бензин. Данные по Латвии удивляют

В Латвии стоимость литра бензина за вышеуказанный период подскочила с 1,531 евро за литр до 1,633 за литр. То есть общий рост составил 6,66%, что вроде бы немного. Но уже 23 марта 95-й бензин на АЗС Circle стоил в Латвии 1,814 евро. Похоже, что латвийские продавцы топлива долго раскачивались, но все же вышли на крейсерскую скорость роста цен. И это явно не предел. Летом 2022 года бензин в Латвии стоил более двух евро.