Покупателям жилья в Латвии рассказали, какая деталь в квартире может сорвать ипотеку
Покупка отремонтированной квартиры в Латвии может обернуться неприятным сюрпризом, если перепланировка в ней проведена без согласования. Как предупреждают в Luminor, такие изменения способны снизить стоимость жилья, создать проблемы с ипотекой и даже привести к юридическим и финансовым рискам для владельца.
Самовольный и несогласованный демонтаж несущих стен, расширение дверных проемов, объединение санузлов, а также остекление лоджий и перенос радиаторов нельзя считать простым визуальным улучшением. В нынешних рыночных условиях любое несоответствие в документации становится риском для всех вовлеченных сторон: для нынешнего владельца квартиры это может существенно сузить круг покупателей, а для покупателя — обернуться непредвиденными расходами и юридической ответственностью. Более того, несогласованная перепланировка может не только осложнить процесс продажи, но и серьезно повлиять на устойчивость конструкций здания и безопасность жильцов.
«Планируя покупку отремонтированной квартиры, покупатели часто концентрируются на ее внешнем состоянии — новая планировка, объединенная кухня с гостиной или застекленная лоджия кажутся дополнительной ценностью. Опрос, проведенный банком, показывает, что 51% жителей в этом году планируют провести в своем жилье те или иные изменения. Однако если эти изменения не согласованы юридически, они превращаются в финансовый риск. Несогласованная перепланировка может снизить общую рыночную стоимость квартиры на 5–10%. Если для ее согласования требуется согласие собственников других квартир, процесс становится еще более сложным и длительным. Перед выдачей ипотечного кредита банк оценивает значимость перепланировки, и если выявлены изменения, для согласования которых предусмотрена сравнительно упрощенная процедура, может быть установлена обязанность привести документы в порядок в определенный срок. Если же перепланировка более масштабная и потенциально проблемная с точки зрения согласования, банк не будет продолжать процесс финансирования, пока необходимые согласования не будут получены. Следует учитывать, что несогласованное строительство создает и страховые риски, так как страховщик может отказать в выдаче полиса или в выплате страхового возмещения, например, если причина происшествия связана с выполненными работами», — подчеркивает эксперт Luminor по жилищному кредитованию Каспарс Саусайс.
Существуют и такие виды перепланировки, которые юридически невозможно узаконить, и тогда жилье может потребоваться вернуть в первоначальное состояние. Чаще всего это касается случаев, когда затронуты несущие стены.
Перед покупкой квартиры покупателю крайне важно убедиться, что фактическое состояние объекта соответствует документации.
«Рекомендуется внимательно сравнить план квартиры с реальностью и не стесняться задавать вопросы продавцу. Любое отклонение от плана — это сигнал о возможных дополнительных расходах, которые в зависимости от сложности могут достигать нескольких тысяч евро. Для полной уверенности при осмотре квартиры желательно привлечь специалиста в области строительства. Кроме того, покупателю следует помнить, что отметка о несогласованных изменениях должна быть не только зафиксирована в оценке недвижимости, но и объективно учтена в итоговой сумме — рыночная стоимость должна определяться с учетом всех выявленных несоответствий и расходов на их устранение», — объясняет Каспарс Саусайс.
Тем, кто только планирует улучшения в квартире, процесс согласования следует начинать еще до начала работ, связавшись с муниципальным строительным управлением, сертифицированным архитектором или специалистом по строительству. Это позволит избежать ситуаций, когда перепланировка оказывается незаконной или даже опасной для конструкций здания. За все ранее произведенные изменения и связанные с ними юридические и финансовые риски отвечает владелец квартиры. Поэтому приведение документов в порядок — единственный способ защитить себя от непредвиденных убытков или проблем при покупке и продаже недвижимости.