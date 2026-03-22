Покупателям жилья в Латвии рассказали, какая деталь в квартире может сорвать ипотеку

«Планируя покупку отремонтированной квартиры, покупатели часто концентрируются на ее внешнем состоянии — новая планировка, объединенная кухня с гостиной или застекленная лоджия кажутся дополнительной ценностью. Опрос, проведенный банком, показывает, что 51% жителей в этом году планируют провести в своем жилье те или иные изменения. Однако если эти изменения не согласованы юридически, они превращаются в финансовый риск. Несогласованная перепланировка может снизить общую рыночную стоимость квартиры на 5–10%. Если для ее согласования требуется согласие собственников других квартир, процесс становится еще более сложным и длительным. Перед выдачей ипотечного кредита банк оценивает значимость перепланировки, и если выявлены изменения, для согласования которых предусмотрена сравнительно упрощенная процедура, может быть установлена обязанность привести документы в порядок в определенный срок. Если же перепланировка более масштабная и потенциально проблемная с точки зрения согласования, банк не будет продолжать процесс финансирования, пока необходимые согласования не будут получены. Следует учитывать, что несогласованное строительство создает и страховые риски, так как страховщик может отказать в выдаче полиса или в выплате страхового возмещения, например, если причина происшествия связана с выполненными работами», — подчеркивает эксперт Luminor по жилищному кредитованию Каспарс Саусайс.