Дизель уже по 2 евро: цены на топливо в Латвии взлетели почти на 30%
Цены на дизель в Латвии превысили отметку в два евро — крупнейшие сети подняли стоимость топлива на 30% всего за три недели.
С обострением конфликта на Ближнем Востоке на автозаправочных станциях крупнейших латвийских сетей средняя цена дизельного топлива увеличилась до двух евро за литр, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
На автозаправках розничного торговца горючим Circle K Latvia средняя цена дизельного топлива увеличилась на 29,6% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 2,014 евро за литр в эту пятницу.
Средняя цена бензина 95-й марки на Circle K при этом выросла примерно на 15,4% - с 1,554 евро за литр 27 февраля до 1,794 евро за литр в пятницу.
На автозаправках торговца топливом Neste Latvija средняя цена дизельного топлива выросла примерно на 33,4% - с 1,497 евро за литр 27 февраля до 1,997 евро за литр в эту пятницу.
Средняя цена бензина 95-й марки на автозаправках Neste Latvija выросла примерно на 17,9% - с 1,507 евро за литр 27 февраля до 1,777 евро за литр в эту пятницу.
По данным Службы государственных доходов (СГД), в 2025 году Neste Latvija была крупнейшим коммерсантом по объему реализованного в розничной торговле горючего, а Circle K Latvia - вторым.
Во вторник, 17 марта, правительство концептуально договорилось о возможных решениях по стабилизации цен на топливо, предусмотрев механизм льготного акцизного налога и надзора за сверхприбылью.
Решение о конкретных нормативных актах планируется принять на следующем заседании правительства.