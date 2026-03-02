"Сейчас худший сценарий ближе, чем благоприятный": что происходит с уровнем воды в Екабпилсе

Рагайнис не отрицает, что жители, которые годами живут на территориях, подверженных затоплению, гораздо лучше ориентируются, и у них тоже спрашивают совета: «Они живут у этой реки и пережили колебания уровня воды разной величины. Но в любом случае нужно быть готовыми. Мы связались с жителями острова Сака, чтобы они подготовили продукты на более длительное время. Им выданы все номера телефонов, куда звонить в экстренном случае, и насколько сможем — будем помогать».