"Сейчас худший сценарий ближе, чем благоприятный": что происходит с уровнем воды в Екабпилсе
Оттепель с тревогой ждут в районе Екабпилса - толстый слой снега и льда может означать потенциальные паводки. Что показывают прогнозы погоды и как в Екабпилсе готовятся к весеннему половодью, в программе «900 секунд» рассказал председатель думы Екабпилсского края и Комиссии гражданской защиты Райвис Рагайнис.
Председатель Комиссии гражданской защиты не скрывает: пока невозможно прогнозировать, по какому сценарию будут развиваться возможные наводнения в Екабпилсе и у жителей, и как поведет себя лед этой весной:
«Сейчас худший сценарий ближе, чем благоприятные, потому что резкая оттепель — 1 марта в Екабпилсе было +10 градусов — заметно уменьшила снежный покров. Вся вода уходит в Даугаву. Даугава еще не стала “черной”, но по краям уже идет течение. Сейчас воде есть куда уходить. Как только начнется ледоход, тогда можно ждать самых больших сюрпризов. Возможно, все будет хорошо».
Жители могут следить за изменениями уровня воды в Даугаве у Екабпилса также онлайн. Вчера уровень был меньше 4 метров. При каком уровне воды нужно начинать беспокоиться?
Рагайнис:
«Сейчас 3,11 метра. Опасный — 6,30 метра. Тогда начинает работать перелив. Если выше 6,30 метра, тогда нужно смотреть. В прошлый раз уровень воды был 8,90 метра».
У многих еще свежи воспоминания о наводнениях января 2023 года. Какие выводы были сделаны после тех паводков, насколько город готов к худшему сценарию? Наводнение угрожает не только городу Екабпилс, но и территориям края. Говоря о готовности города к паводкам, Рагайнис отмечает: построена новая дамба и укреплена старая, поэтому у города не должно быть больших проблем. Однако территории края ниже и выше города по-прежнему остаются достаточно серьезно под угрозой.
Наводнение в Екабпилсе - фото с дрона (январь 2023)
«Мы связались со всеми владельцами гидроэлектростанций по поводу их действий, когда начнется ледоход, когда водную массу будут сбрасывать быстрее. Также обследуются домохозяйства, которые находятся в зоне затопления, и с ними все проговаривается, чтобы они были готовы к паводкам. Стараемся быть готовыми».
Говоря о том, что муниципалитет может сделать, чтобы снизить риск наводнения, Рагайнис начинает с того, что существует множество мифов и возможных вариантов, но напоминает: это Даугава, и с такими объемами воды ничего не сделать:
«Взрывать можно тогда, когда есть какое-то место напряжения. Сейчас это не рассматривается».
Рагайнис не отрицает, что жители, которые годами живут на территориях, подверженных затоплению, гораздо лучше ориентируются, и у них тоже спрашивают совета: «Они живут у этой реки и пережили колебания уровня воды разной величины. Но в любом случае нужно быть готовыми. Мы связались с жителями острова Сака, чтобы они подготовили продукты на более длительное время. Им выданы все номера телефонов, куда звонить в экстренном случае, и насколько сможем — будем помогать».