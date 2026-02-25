Латвийские торговцы объяснили, почему из Корзины низких цен выпадают некоторые продукты
Центр защиты прав потребителей (PTAC) публично поделился наблюдениями о предложении «Корзины низких цен» в магазинах розничных торговых сетей Латвии. Главный вывод — в Корзине нет некоторых нужных продуктов. Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания с упреком не согласна.
"«Корзина низких цен» является одним из приоритетов торговцев, и нередко розничные сети по собственной инициативе делают значительно больше, чем от них ожидается, чтобы выполнить договоренности и обеспечить покупателям более широкий выбор", - говорится в заявлении ассоциации.
"Предусмотренная меморандумом «Корзина низких цен» по каждой из 10 базовых категорий продовольственных товаров обеспечивается, если это позволяет ассортимент конкретного розничного торговца, и покупателям сообщается о как минимум одном товаре с самой низкой ценой в категории в данной торговой сети с соблюдением принципов добросовестной торговой практики. Товары с самой низкой ценой по возможности регулярно заменяются другими товарами из той же категории".
"Центр защиты прав потребителей указывает, что все чаще в «Корзину низких цен» включаются дополнительные продукты, не упомянутые в меморандуме. Соглашение о «Корзине низких цен» предусматривает возможность для торговцев предлагать более широкий ассортимент продукции, если это возможно", - указывает ассоциация.
"Иногда это делается для того, чтобы максимально разнообразить возможности потребителей получать полноценное и разнообразное питание по самой низкой цене, поскольку не во всех категориях по объективным причинам — например, из-за несезона, специфики ассортимента, традиций и особенностей спроса — возможно обеспечить идеальное решение, ограничиваясь только базовыми продуктами. Например, в несезон ассортимент свежих овощей и фруктов меньше, а выращенные в теплицах стоят дороже. В то же время такие продукты, как баранина и козлятина, в большинстве местных торговых сетей фактически вообще не представлены, и покупатели значительно чаще интересуются курятиной и свининой".
"В большинстве случаев товары «Корзины низких цен» обеспечиваются во всех 10 категориях. В небольших магазинах, где ассортимент этого не позволяет, может случиться, что какая-то категория не представлена, и такая ситуация также предусмотрена меморандумом. Торговцы ищут способы сделать предложение максимально привлекательным для покупателей в зависимости от сезона, различных обстоятельств и форматов магазинов. Покупатели это ценят, о чем свидетельствуют положительные отзывы, которые получают розничные сети", - заключает ассоциация.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) выполняя мониторинг выполнения Меморандума о ценах на продукты питания и содержания Корзины низких цен в латвийских розничных сетях, обнаружил, что в Корзине нет многих ранее заявленных продуктов питания. Куда они делись?