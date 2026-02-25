Латвийские торговцы объяснили, почему из Корзины низких цен выпадают некоторые продукты

"Иногда это делается для того, чтобы максимально разнообразить возможности потребителей получать полноценное и разнообразное питание по самой низкой цене, поскольку не во всех категориях по объективным причинам — например, из-за несезона, специфики ассортимента, традиций и особенностей спроса — возможно обеспечить идеальное решение, ограничиваясь только базовыми продуктами. Например, в несезон ассортимент свежих овощей и фруктов меньше, а выращенные в теплицах стоят дороже. В то же время такие продукты, как баранина и козлятина, в большинстве местных торговых сетей фактически вообще не представлены, и покупатели значительно чаще интересуются курятиной и свининой".