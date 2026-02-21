В Европе многие считают, что в своем доме или квартире им не жить никогда

Полцлер подчеркнул, что дело не только в стоимости жилья, но и в культурных особенностях. «В Германии и Австрии аренда намного более распространена и культурно приемлема. Долгосрочная устойчивость их рынков аренды, подкрепленная мощной защитой прав арендаторов, означает, что домохозяйства не испытывают острой необходимости как можно раньше покупать жилье», - отметил он.