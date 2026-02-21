В Европе многие считают, что в своем доме или квартире им не жить никогда
Многие европейцы, которые не владеют собственным жильем, не слишком оптимистично смотрят на возможность его покупки. В 23 странах почти половина опрошенных заявили, что они либо никогда не смогут приобрести жилье, либо не заинтересованы в этом, следует из отчета RE/MAX European Housing Trend Report 2025.
Для многих слишком дорогое удовольствие
Как сообщает Euronews, опрос, проведенный в августе 2025 года, содержал один простой вопрос: «Когда, если вообще, вы считаете, что сможете приобрести недвижимость?»
В среднем 29% респондентов ответили: «Никогда - не думаю, что когда-либо смогу купить недвижимость». Доля таких ответов варьировала от 13% в Турции до 44% в Чехии.
Как минимум каждый третий участник опроса дал такой ответ в Словении (39%), Италии (35%), на Мальте (34%), в Ирландии (33%), Польше (33%) и Венгрии (33%). Показатель также превышал среднеевропейский уровень в Финляндии (32%), Греции (30%), Швейцарии (30%) и Австрии (29%).
В нижней части рейтинга Люксембург (17%) следует за Турцией. В Литве показатель составил 21%, то есть более одного человека из пяти. В Латвии этот опрос не проводился - данных по нашей стране нет.
Среди пяти крупнейших экономик Европы наибольшая доля пришлась на Италию (35%). Самые низкие значения наблюдаются в Испании и Франции - по 25%, Великобритания идет следом с 26%. В Германии показатель достиг 28%, что немного ниже среднеевропейского уровня.
«Слабый экономический рост сдерживает рост доходов во многих частях Европы, в то время как цены на жилье продолжают расти. В результате доступность остается серьезной проблемой - особенно для молодых поколений - даже на рынках с относительно стабильной занятостью», - заявил в комментарии Euronews Business генеральный директор RE/MAX Europe Михаэль Полцлер.
По его словам, в таких странах, как Германия, Австрия и Чехия, все больше людей отказываются от идеи встать на жилищную лестницу: рост цен и более длительные сроки накопления делают покупку собственного жилья все менее достижимой.
Культурные отличия
Около 15% респондентов заявили, что не заинтересованы в покупке недвижимости. Их доля колеблется от 4% в Ирландии до 31% в Германии. Она также превышает 20% в Нидерландах (27%), Австрии (25%) и Швейцарии (22%).
Полцлер подчеркнул, что дело не только в стоимости жилья, но и в культурных особенностях. «В Германии и Австрии аренда намного более распространена и культурно приемлема. Долгосрочная устойчивость их рынков аренды, подкрепленная мощной защитой прав арендаторов, означает, что домохозяйства не испытывают острой необходимости как можно раньше покупать жилье», - отметил он.
