Ребенок у ребенка: 12-летняя беременная из Видземе - исключение или новое правило?
В Видземе врачи выявили беременность у 12‑летней девочки, что привело к возбуждению уголовного процесса по факту сексуального насилия. Полиция задержала подозреваемого, а социальные службы оказывают семье поддержку.
Латвийское телевидение 12 февраля показало сюжет о 12-летней девочке из Видземе, которой потребовалась помощь медиков из-за болей в животе. Обследуя девочку, врачи обнаружили, что она подверглась сексуальному насилию и ждет ребенка. Срок беременности уже составлял не менее половины. Семья о беременности девочки не знала или же скрывала ее. Врачи, как того требует закон, сообщили об этом случае в Государственную полицию, которая 16 февраля возбудила уголовный процесс и задержала мужчину 2003 года рождения. Суд применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Latvijas Avīze.
Данные Центрального статистического управления показывают, что ежегодно в Латвии беременность выявляется примерно у 100 девочек, не достигших совершеннолетия. Около трети из них выбирают прерывание беременности. Среди всех этих случаев в среднем от 2 до 5 приходятся на девочек младше 15 лет. Согласно данным Организации Объединенных Наций, число несовершеннолетних матерей в Латвии по сравнению с другими странами Европейского союза - умеренно низкое. Тем не менее необходимо делать все возможное, чтобы такие случаи не происходили.
Как отмечает руководитель социальной службы Валкского края Наталия Дубровска, данный случай очень деликатный, и о нем следовало бы как можно меньше говорить публично. "Семья сотрудничает с нами. Мы делаем свою работу, чтобы помочь и поддержать ее", - сказала она, добавив, что в целях защиты семьи более подробной информации не предоставит, так как и без этого уже ходит слишком много слухов.
Гинеколог Даце Резеберга рассказывает, что в ее практике была 14-летняя беременная, а президент Ассоциации гинекологов и детский гинеколог Ласма Лидака вспоминает, что семь-восемь лет назад к ней попала 12-летняя беременная. Гинеколог отмечает, что у несовершеннолетних возможны более высокие риски во время беременности, так как девочкам необходима энергия не только для того, чтобы выносить ребенка, но и для собственного роста и развития. Для детского организма это очень большая нагрузка.