Ребенок у ребенка: 12-летняя беременная из Видземе - исключение или новое правило?

Как отмечает руководитель социальной службы Валкского края Наталия Дубровска, данный случай очень деликатный, и о нем следовало бы как можно меньше говорить публично. "Семья сотрудничает с нами. Мы делаем свою работу, чтобы помочь и поддержать ее", - сказала она, добавив, что в целях защиты семьи более подробной информации не предоставит, так как и без этого уже ходит слишком много слухов.