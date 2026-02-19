С 1 марта в Латвии - новые правила разводов. Что еще можно узнать на бесплатных консультациях в Дни нотариата?

Председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Айгарс Каупе подчёркивает, что задача нотариуса — не только удостоверять документы, но и обеспечивать правовую безопасность, разъяснять последствия решений и помогать людям действовать осознанно. И именно в этом, по сути, заключается главная ценность Дней нотариата: предупреждение проблем до того, как они перерастут в судебные споры.