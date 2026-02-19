С 1 марта в Латвии - новые правила разводов. Что еще можно узнать на бесплатных консультациях в Дни нотариата?
5 марта в Латвии пройдут Дни нотариата. В течение дня жители смогут бесплатно получить консультации присяжных нотариусов — по телефону или лично в бюро. В этом году основное внимание уделено изменениям в порядке расторжения брака: с 1 марта соглашения родителей об опеке, порядке общения с ребёнком и алиментах должны оформляться в форме нотариального акта.
5 марта с 10:00 до 16:00 жители Латвии смогут обратиться к нотариусам по всей стране — очно или по телефону — и задать вопросы о наследстве, брачных договорах, доверенностях, партнёрствах или сделках с недвижимостью.
Председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Айгарс Каупе подчёркивает, что задача нотариуса — не только удостоверять документы, но и обеспечивать правовую безопасность, разъяснять последствия решений и помогать людям действовать осознанно. И именно в этом, по сути, заключается главная ценность Дней нотариата: предупреждение проблем до того, как они перерастут в судебные споры.
Новый акцент — защита интересов ребёнка
В этом году Дни нотариата проходят на фоне важных законодательных изменений. С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки, касающиеся расторжения брака у нотариуса. Теперь соглашения между родителями о родительской опеке, порядке общения с ребёнком и алиментах должны оформляться исключительно в форме нотариального акта.
На первый взгляд это может показаться усложнением процедуры. Но в действительности речь идёт о повышении ответственности сторон и усилении защиты прав ребёнка. Если ранее родители могли заключать соглашения без участия нотариуса — иногда формально и без глубокого анализа последствий, — то теперь документ будет проходить профессиональную юридическую оценку.
Важно и другое: при невыполнении условий соглашения возможно будет начать процедуру принудительного исполнения без судебного процесса. Это существенно сокращает путь от конфликта к его разрешению и снижает нагрузку на суды.
В рамках Дней нотариата этим изменениям будет посвящена онлайн-пресс-конференция с участием министра юстиции Инесе Либини-Эгнере, доцента факультета психологии Латвийского университета Эвии Стрике и представителей нотариального сообщества. Такой состав участников показывает, что речь идёт не только о юридической технике, но и о психологическом аспекте развода — о балансе интересов родителей и ребёнка.
Нотариус как медиатор доверия
Современная роль нотариуса всё больше выходит за пределы «удостоверителя подписей». В контексте семейных споров он становится нейтральным профессионалом, который помогает сторонам услышать друг друга и зафиксировать договорённости так, чтобы они были не только юридически корректными, но и жизнеспособными.
Новые требования фактически побуждают родителей ещё до официального расторжения брака серьёзно обсудить будущее ребёнка: кто и как будет участвовать в его воспитании, каким образом будет обеспечена стабильность и безопасность. Это шаг в сторону более ответственного родительства, где формальность уступает место содержанию.
20 лет — это уже традиция
Двадцатилетний юбилей Дней нотариата — повод задуматься о том, как изменилась правовая среда в стране. За это время общество стало более требовательным к прозрачности процедур и к защите личных прав. Инициатива нотариусов показывает, что профессиональное сообщество готово быть партнёром граждан, а не лишь формальным участником юридических процессов.
В эпоху, когда многие правовые вопросы кажутся сложными и запутанными, открытый формат консультаций остаётся одним из самых эффективных способов укрепления доверия к правовой системе. И, возможно, именно в этом — главная ценность Дней нотариата: они напоминают, что право должно служить человеку, а не наоборот.
Дополнительную информацию ищите на сайте Совета присяжных нотариусов Латвии и на странице в социальной сети Facebook «Mans notārs».