Пропавшая сестра Микса Дукурса Паула найдена без признаков жизни
В Латвии

Пропавшая сестра Микса Дукурса Паула найдена без признаков жизни

Пропавшая без вести Паула Дукуре 1993 года рождения найдена без признаков жизни.

Государственная полиция по факту произошедшего начала уголовный процесс и выясняет точные причины случившегося, однако имеющаяся на данный момент у полиции информация не свидетельствует о том, что в отношении женщины было совершено преступление.

Микс Дукурс в соцсетях написал: "Ушла в вечность наша Паула. Подробности о прощании будут на следующей неделе. В данное время очень просим уважать покой семьи".

Как сообщалось, Дукуре 1993 г. рожд. 12 февраля около шести часов вечера вышла из дома в столичном микрорайоне Югла и не вернулась. Полиция начала ее розыск.

Факт пропажи Паулы в соцсетях подтвердил ее брат Микс Дукурс, который также обратился с просьбой помочь с информацией о ее возможном местонахождении.

В 2011 году Паула вместе с Эдийсом и Миксом Дукурсами участвовала в национальном отборе на конкурс "Евровидение", а в 2012 году выступила в отборе со своей песней. В 2014 году Дукуре была номинирована на премию Латвийской звукозаписывающей индустрии в номинации "Лучший дебют".

