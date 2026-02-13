Статистика неумолима: Латвия за год потеряла 14 тысяч жителей
К началу 2026 года население Латвии сократилось до 1 миллиона 823 тысяч человек. Несмотря на то, что в прошлом году жители страны чаще играли свадьбы и реже умирали, рождаемость совершила крутое пике, упав почти на 10%. Отрицательный естественный прирост «съел» население целого края, поставив новые вопросы о будущем страны.
В 2025 году в Латвии родились 11 637 детей — наибольшее число рождений было в 3-м квартале (3223 ребенка), наименьшее — в 4-м квартале (2754), свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В целом за прошлый год родилось на 1250 новорожденных, или на 9,7%, меньше, чем в 2024 году. Число заключенных браков выросло на 4,7%, смертность снизилась на 3,7%.
В июле, августе, сентябре и октябре 2025 года родилось более тысячи детей — такого не происходило с октября 2024 года. В остальные месяцы года число родившихся не превышало тысячи.
В 2025 году зарегистрированы 25 677 умерших — на 984 человека, или на 3,7%, меньше, чем годом ранее. Больше всего число умерших сократилось в 1-м квартале 2025 года — на 586, однако в 3-м квартале немного выросло — на 66 по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года.
Из-за отрицательного естественного прироста численность населения страны в прошлом году уменьшилась на 14 000 человек, и на 1 января 2026 года предварительно составила 1 миллион 823 тысячи.
В 2025 году зарегистрированы 10 683 брака — на 4,7% (478 браков) больше, чем в 2024 году. Больше всего браков заключили в 3-м квартале — 4696, меньше всего — в 1-м квартале — 1417.