На новой неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму
Депутаты комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 10 февраля, посетят с визитом Ильгюциемскую женскую тюрьму, следует из повестки заседания комиссии.
Во время выездного заседания депутаты обсудят актуальные вопросы работы Управления мест заключения, а также осмотрят Ильгюциемскую тюрьму.
Согласно информации на сайте Управления мест заключения, Ильгюциемская тюрьма является учреждением закрытого типа, в котором есть отделение следственного изолятора и отделение воспитательного учреждения для несовершеннолетних.
До создания специализированного женского учреждения в Ильгюциемсе женщин в Латвии размещали в городских тюрьмах — в отдельных отделениях. До Первой мировой войны правовое положение женщин было ограниченным, однако после создания Латвийской Республики женщины и мужчины стали нести равную ответственность перед законом, что привело и к росту женской преступности. В межвоенный период женщины все активнее вовлекались в различные преступления и составляли заметную часть заключенных. В Рижской тюрьме для осужденных на определенный срок и в других городах женщины работали главным образом в мастерских и прачечной, однако до Второй мировой войны содержание женщин по-прежнему не было централизовано в одном учреждении.
Единственная женская тюрьма в Латвии — Ильгюциемская — была создана в 1946 году. В советское время она функционировала как женская исправительно-трудовая колония со специализацией на швейном производстве. После восстановления независимости тюрьму постепенно преобразовали в учреждение частично закрытого типа: в нем появились отделения следственного изолятора, для несовершеннолетних и открытого типа, а также были расширены возможности образования и ресоциализации.