На новой неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму

До создания специализированного женского учреждения в Ильгюциемсе женщин в Латвии размещали в городских тюрьмах — в отдельных отделениях. До Первой мировой войны правовое положение женщин было ограниченным, однако после создания Латвийской Республики женщины и мужчины стали нести равную ответственность перед законом, что привело и к росту женской преступности. В межвоенный период женщины все активнее вовлекались в различные преступления и составляли заметную часть заключенных. В Рижской тюрьме для осужденных на определенный срок и в других городах женщины работали главным образом в мастерских и прачечной, однако до Второй мировой войны содержание женщин по-прежнему не было централизовано в одном учреждении.