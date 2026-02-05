Новая тюрьма на 1200 мест начала работу в Лиепае - переведены первые 166 заключенных
В новую Лиепайскую тюрьму на 1200 мест переведены первые 166 заключенных. В течение года туда переместят арестантов из Елгавской и Даугавпилсской тюрем. Старое здание Лиепайской тюрьмы выставят на аукцион.
В течение этого года в новую Лиепайскую тюрьму планируется переместить также заключенных из Елгавской и Даугавпилсской тюрем, сообщили в Управлении мест заключения (УМЗ). По соображениям безопасности более подробная информация не может быть предоставлена.
В новую Лиепайскую тюрьму на этой неделе были перевезены 166 заключенных из прежней Лиепайской тюрьмы. В новой тюрьме работают приблизительно 150 сотрудников, что соответствует нынешнему количеству мест для заключенных. С увеличением численности заключенных будет увеличено и количество персонала, пояснили в УМЗ.
Помещения и инфраструктура новой тюрьмы находятся в рабочем состоянии, заключенным обеспечено теплоснабжение, водоснабжение и питание.
Министерство юстиции сообщает, что прежнее здание Лиепайской тюрьмы на ул. Дарза планируется выставить на аукцион. Министерство пришло к выводу, что здание не требуется ни для реализации функций минюста, ни подведомственных ему учреждений. Лиепайская дума тоже решила, что собственность не требуется для выполнения автономных функций самоуправления. Министерство планирует подать предложение об отчуждении Valsts nekustamie īpašumi, после чего будет организован процесс продажи недвижимости.
Церемония передачи новой Лиепайской тюрьмы (22.09.25)
22 сентября в Лиепае состоялась торжественная церемония передачи строителями нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику — Министерству юстиции.
Как сообщалось, во вторник начала работу новая Лиепайская тюрьма на ул. Алсунгас, 29. В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Комплекс состоит из шести зданий, общая площадь территории - 305 116 кв. м, а помещений - около 37 400 кв. м.
Госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич ранее заявил, что после открытия новой Лиепайской тюрьмы можно закрыть и Елгавскую тюрьму, а также Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы.