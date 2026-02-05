Новая тюрьма на 1200 мест начала работу в Лиепае - переведены первые 166 заключенных

Министерство юстиции сообщает, что прежнее здание Лиепайской тюрьмы на ул. Дарза планируется выставить на аукцион. Министерство пришло к выводу, что здание не требуется ни для реализации функций минюста, ни подведомственных ему учреждений. Лиепайская дума тоже решила, что собственность не требуется для выполнения автономных функций самоуправления. Министерство планирует подать предложение об отчуждении Valsts nekustamie īpašumi, после чего будет организован процесс продажи недвижимости.