Sadales tīkls прекратил трудовые отношения с двумя гражданами России и Беларуси

В Законе о национальной безопасности, среди прочего, предусмотрена норма, согласно которой граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, важным для функционирования критической инфраструктуры.