В Латвии
Сегодня 13:02
Sadales tīkls прекратил трудовые отношения с двумя гражданами России и Беларуси
Оператор системы распределения электроэнергии AS Sadales tīkls в соответствии с Законом о национальной безопасности прекратил трудовые отношения с двумя гражданами России и Беларуси, сообщили агентству LETA в компании.
В Законе о национальной безопасности, среди прочего, предусмотрена норма, согласно которой граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, важным для функционирования критической инфраструктуры.
Такое трудоустройство допускается только в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения государственной службы безопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.