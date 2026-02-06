Латвийский университет вне топов лучших вузов мира, зато зарплаты руководства ЛУ - как у элиты Европы
Публикация зарплат руководства Латвийского университета (ЛУ) в соцсети вызвала бурную дискуссию о справедливости, приоритетах и разрыве между управлением и теми, кто реально учит студентов.
В соцсети опубликованы данные о зарплатах руководства Латвийского университета за декабрь прошлого года, и эти цифры вызвали резонансную реакцию в обществе. Пользователи обратили внимание на то, что уровень вознаграждения высшего менеджмента заметно превышает зарплаты коллег в университетах, входящих в топ-50 Европы и мира, несмотря на то что сам ЛУ к числу ведущих вузов не относится.
Согласно опубликованным документам, ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш в декабре получил 21 775 евро до уплаты налогов. Проректор по учебной работе Кристине Страда-Розенберга — 15 293 евро, проректор по науке Гундарс Китенбергс — 8 638 евро, проректор по развитию Энно Энце — 12 400 евро, руководитель администрации ЛУ Андрис Самовичс — 10 860 евро.
Отдельное внимание привлекли зарплаты деканов, которые в ряде случаев превышают 8–13 тысяч евро в месяц, в то время как лекторы в тех же факультетах получают около 14 евро в час за преподавание. На эти цифры обратил внимание и психолог Нил Сакс Константинов. «Когда видишь, что декан получает в месяц больше восьми тысяч, а лектору платят 14 евро в час, очень легко пробудить в себе марксизм», — написал он.
Redzot, ka dekāne paņem mēnesī vairāk nekā 8 tūkstošus, kamēr lektoram savā fakultātē par lekcijām maksā 14 eur/h, viegli atmodināt marksisma potenciālu. pic.twitter.com/zqf3TiFuy9— Nils S. Konstantinovs (@lasitajs_nr1) February 1, 2026
Комментаторы также сравнили зарплаты руководства ЛУ с доходами ректоров ведущих европейских вузов. В частности, упоминались Норвежский университет науки и технологии и университеты Милана, где обучаются около 45 тысяч студентов — столько же, сколько во всех латвийских вузах вместе. При этом, по словам пользователей, ректоры этих университетов, входящих в топ-50 Европы, получают меньшие вознаграждения.
«Когда смотришь на норвежцев и итальянцев, становится ясно: зарплаты у нас никак не привязаны к результатам и рейтингам», — отмечают участники дискуссии.
Часть комментаторов указывает, что проблема выходит далеко за рамки одного университета и характерна для всего публичного сектора. По их мнению, система поощряет тех, кто обслуживает структуры и процедуры, а не тех, кто создает реальную ценность — знания, исследования и качество образования. «Это не моральная ошибка, а продукт политической системы. Пока качество образования не является политически ответственным результатом, труд лектора будет дешевым, а управление — дорогим», — пишет один из пользователей.
Звучат и более резкие оценки. Некоторые называют сложившуюся ситуацию «открытой наглостью» и указывают, что подобные зарплаты формируются самой верхушкой государственного управления, которая одновременно принимает решения об изменении правил вознаграждения.
При этом встречаются и более сдержанные мнения. Отдельные комментаторы признают, что высокие зарплаты возможны и оправданы, если они привязаны к конкретным показателям эффективности и результатам работы университета. Однако, по их словам, в текущей системе такой связи общество не видит.
Публикация документов в X сопровождалась и другими материалами — в том числе зарплатными ведомостями Рижского университета Страдиня и РТУ, что лишь усилило обсуждение системного неравенства в высшем образовании.
В конце прошлого года стало известно, что ни один из четырех латвийских научных университетов не вошел в 1000 лучших университетов мира, согласно последнему рейтингу мировых университетов Time Higher Education. Рижский технический университет и Латвийский университет в этом рейтинге находятяя в промежутке - 1001-1200-х мест, Рижский университет им. Страдиня - 1201-1500-х, а самое низкое место занимает Латвийский университет бионаук и технологий - 1501+.
Рейтинг оценивает работу университетов в пяти областях: учебная среда, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с индустрией и международное сотрудничество.