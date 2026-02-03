Арманд Рукс: с 2009 года ряды Госполиции покинули более 3500 человек

Арманд Рукс признал, что существенный рост зарплат начался только с 2025 года, однако это не может за короткое время компенсировать дефицит, накопленный десятилетиями. Рукс также раскритиковал упрощенный подход к перераспределению полицейских между регионами. По его словам, полиция не может ослаблять одну часть Латвии, чтобы укрепить другую.