Арманд Рукс: с 2009 года ряды Госполиции покинули более 3500 человек
Комментируя выводы Государственного контроля о нехватке полицейских, начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче TV3 «900 sekundes» подчеркнул, что сложившаяся проблема формировалась на протяжении длительного времени и не может быть устранена одним бюджетным решением.
«С 2009 года мы потеряли более 3500 полицейских. Это проблема не последних лет», — отметил он.
Арманд Рукс признал, что существенный рост зарплат начался только с 2025 года, однако это не может за короткое время компенсировать дефицит, накопленный десятилетиями. Рукс также раскритиковал упрощенный подход к перераспределению полицейских между регионами. По его словам, полиция не может ослаблять одну часть Латвии, чтобы укрепить другую.
«Мы не можем сделать в Латгале минус 30%, чтобы закрыть Ригу», — сказал начальник полиции, добавив, что перевод сотрудников влечет за собой и существенные дополнительные расходы — компенсации за аренду и расходы на переезд, которые могут достигать 12 000 евро в год на одну семью полицейского.
Говоря о нагрузке, Рукс подчеркнул, что работа в полиции по своей сути является службой, а не просто работой с фиксированными часами. «Ты не можешь сказать: в 16:30 я кладу ручку и завтра продолжу расследовать убийство», — сказал он.
В то же время Государственная полиция ищет внутренние решения — около 300 сотрудников уже продлили срок службы, предлагаются более гибкие возможности работы и должности с меньшей физической нагрузкой. «Служение государству означает и определенное самопожертвование», — подчеркнул Рукс, добавив, что мотивация и профессиональная принадлежность воспитываются в полиции с первого дня службы.