Архиепископ знает, почему молодые семьи в Латвии все чаще решаются только на одного ребенка

«Я также хочу развеять недоразумение - здесь никто не приказывает, что дети обязательно должны быть, потому что так нам велел Бог. Я бы связал это с тем, что люди сейчас не чувствуют себя в безопасности. Думаю, иногда молодые семьи, подходя к вопросу с чувством ответственности, не уверены в своем будущем. И тогда мы, будучи ответственными, решаем: будет один ребенок и не больше - чтобы не подвергать его рискам».