Архиепископ знает, почему молодые семьи в Латвии все чаще решаются только на одного ребенка
Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс в разговоре с «360 Ziņas» признал, что сейчас многие молодые пары все чаще не создают большие семьи, потому что думают о безопасности и не хотят подвергать своих детей разным глобальным рискам.
«Любой, кто хоть немного соприкасался с церковью и общинами, заметил, что в приходах семьи больше, чем за пределами церкви, - говорит архиепископ. - У меня возник вопрос: почему так?»
«Я также хочу развеять недоразумение - здесь никто не приказывает, что дети обязательно должны быть, потому что так нам велел Бог. Я бы связал это с тем, что люди сейчас не чувствуют себя в безопасности. Думаю, иногда молодые семьи, подходя к вопросу с чувством ответственности, не уверены в своем будущем. И тогда мы, будучи ответственными, решаем: будет один ребенок и не больше - чтобы не подвергать его рискам».
По его словам, вера - это то, что может усиливать ощущение безопасности и стабильности; возможно, она что-то “развязывает”, помогает решиться.