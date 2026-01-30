"Купите airBaltic": почему деловое предложение министра Илону Маску назвали дешевым пиаром
Призыв министра экономики Виктора Валайниса продать airBaltic Илону Маску вызвал резкую реакцию в Риге. Оппозиция называет это дешевым пиаром и признаком отсутствия реальных достижений в экономике.
Публикация министра экономики Латвии Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) в социальной сети X, в которой он публично призвал миллиардера Илона Маска приобрести латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic, вызвала резкую критику со стороны оппозиции. Свое мнение о действиях министра высказал заместитель руководителя фракции LPV в Рижской думе, депутат Андрей Клементьев, выступая в программе «Preses klubs» на TV24.
По словам Клементьева, подобный шаг является «грубым и примитивным PR-ходом», направленным исключительно на привлечение внимания к собственной персоне. Он отметил, что из-за судебных процессов Айварс Лембергс больше не может активно участвовать в политической жизни, и на этом фоне Валайнис пытается занять более заметную позицию внутри партии и в публичном пространстве.
Клементьев считает, что министр стремится продемонстрировать себя как активного и амбициозного политика, способного в будущем претендовать на пост премьер-министра, а также поднять личный и партийный рейтинг. Однако, по его оценке, за громкими заявлениями не стоит реальных достижений в экономической политике.
«Когда нет заметных результатов в хозяйственных вопросах, внимание пытаются привлечь громкими инициативами и публичными жестами», — подчеркнул депутат. Особую критику Клементьев адресовал формату подобной инициативы. По его словам, серьезные сделки и переговоры такого уровня не ведутся через социальные сети. Если бы реальный интерес со стороны международных партнеров существовал, он обсуждался бы через дипломатические и институциональные каналы, а не в виде публичных постов.
Ранее сообщалось, что правительство ищет способ компенсировать рост расходов на отопление: министр экономики Виктор Валайнис считает наиболее реальным решением расширение жилищного пособия, которое должно охватить не только малообеспеченных, но и широкие группы населения.