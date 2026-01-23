Как тебе такое, Илон Маск? Латвийский министр предложил миллиардеру купить airBaltic
Шутливый твит Илона Маска о покупке Ryanair вызвал цепную реакцию: латвийский министр экономики Виктор Валайнис предложил ему приобрести airBaltic.
19 января американский предприниматель Илон Маск разместил в социальной платформе X твит, задав своим подписчикам вопрос: «Стоит ли мне купить Ryanair?» Этот вопрос вызвал большой резонанс, и несколько тысяч пользователей X отреагировали на эту публикацию.
Одним из них стал министр экономики Латвии Виктор Валайнис, который предложил Илону Маску приобрести не Ryanair, а национальную латвийскую авиакомпанию airBaltic. Валайнис написал: «Купите airBaltic. У них уже есть Starlink — докажите, что можете создать что-то более сильное, чем Ryanair», указав, что airBaltic уже использует технологию Starlink, что доказывает способность компании работать с современными инновациями и развивать конкурентоспособные решения.
Buy AirBaltic. They already have Starlink-prove you can build something stronger than Ryanair— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) January 21, 2026
Ранее сообщалось, что на вопрос Маска не остался равнодушным и руководитель ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири. Реагируя на публикации Маска, авиакомпания объявила акцию под названием Big Idiot, предложив более дешевые авиабилеты, которые, как указано в рекламе, предназначены «для Маска и других идиотов на платформе X».