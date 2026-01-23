Как тебе такое, Илон Маск? Латвийский министр предложил миллиардеру купить airBaltic

Одним из них стал министр экономики Латвии Виктор Валайнис, который предложил Илону Маску приобрести не Ryanair, а национальную латвийскую авиакомпанию airBaltic. Валайнис написал: «Купите airBaltic. У них уже есть Starlink — докажите, что можете создать что-то более сильное, чем Ryanair», указав, что airBaltic уже использует технологию Starlink, что доказывает способность компании работать с современными инновациями и развивать конкурентоспособные решения.