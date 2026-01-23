Как тебе такое, Илон Маск? Латвийский министр предложил миллиардеру купить airBaltic
Министр экономики Латвии Виктор Валайнис предложил Илону Маску приобрести национальную латвийскую авиакомпанию airBaltic.
Шутливый твит Илона Маска о покупке Ryanair вызвал цепную реакцию: латвийский министр экономики Виктор Валайнис предложил ему приобрести airBaltic.

19 января американский предприниматель Илон Маск разместил в социальной платформе X твит, задав своим подписчикам вопрос: «Стоит ли мне купить Ryanair?» Этот вопрос вызвал большой резонанс, и несколько тысяч пользователей X отреагировали на эту публикацию.

Одним из них стал министр экономики Латвии Виктор Валайнис, который предложил Илону Маску приобрести не Ryanair, а национальную латвийскую авиакомпанию airBaltic. Валайнис написал: «Купите airBaltic. У них уже есть Starlink — докажите, что можете создать что-то более сильное, чем Ryanair», указав, что airBaltic уже использует технологию Starlink, что доказывает способность компании работать с современными инновациями и развивать конкурентоспособные решения.

Ранее сообщалось, что на вопрос Маска не остался равнодушным и руководитель ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири. Реагируя на публикации Маска, авиакомпания объявила акцию под названием Big Idiot, предложив более дешевые авиабилеты, которые, как указано в рекламе, предназначены «для Маска и других идиотов на платформе X».

