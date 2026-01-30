Рельсы у восточной границы могут демонтировать: Пуданс объяснил позицию НВС и логику оборонных планов

Отвечая на вопрос о позиции НВС относительно того, нужно ли демонтировать рельсы у восточной границы, Каспар Пуданс сказал, что с тех пор, как существуют государственные планы обороны, в них предусмотрено, что в случае угрозы одной из задач является демонтаж или повреждение инфраструктуры мобильности и установка заграждений, чтобы не дать противнику преимуществ. Эти меры включают в себя и демонтаж железнодорожной инфраструктуры.