Министр: ни один вражеский вагон не въедет в Латвию - что же будет с рельсами на восточной границе?
Латвия готовит план на случай военной угрозы: при необходимости у восточной границы могут оперативно демонтировать автомобильные и железные дороги, заявил министр обороны Андрис Спрудс.
В настоящее время разрабатывается подробный план, который в случае необходимости обеспечит немедленное разрушение автомобильных и железных дорог у восточной границы, заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
"Если военная угроза возрастет, то мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", - сказал министр.
Спрудс пояснил, что и Военный совет, и Министерство сообщения обобщили данные по этому вопросу. "Очевидно, что основные принципы ясны. Ни один военный вагон оккупантов не проедет по территории Латвии", - прокомментировал министр вопрос о том, включает ли укрепление восточной границы разрушение путей на границе с Россией и Беларусью.
Как сообщалось ранее, Сейм отклонил проект решения Национального объединения, который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры у латвийско-российской границы. Нескольким латвийским министерствам и органам безопасности было поручено до конца 2025 года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж путей в приграничной с Россией зоне. Кроме того, президенты стран Балтии заявили, что такое решение должно быть совместным.