Министр: ни один вражеский вагон не въедет в Латвию - что же будет с рельсами на восточной границе?

Как сообщалось ранее, Сейм отклонил проект решения Национального объединения, который предусматривал демонтаж железнодорожной инфраструктуры у латвийско-российской границы. Нескольким латвийским министерствам и органам безопасности было поручено до конца 2025 года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж путей в приграничной с Россией зоне. Кроме того, президенты стран Балтии заявили, что такое решение должно быть совместным.