За уклонение от уплаты налогов жителя Латвии обязали возместить государству... 689 тысяч евро!

Обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере распространения электронных устройств для курения, а также жидкостей для их заправки (с целью дальнейшей реализации), без специального разрешения (лицензии) на деятельность утвержденного владельца склада, хранил в одном из магазинов в Риге акцизные товары — не позднее чем до 26 ноября 2022 года: 38 535 одноразовых электронных сигарет, 53 927 жидкостей для заправки электронных сигарет различного объема и 3 171 130 мл жидкости, предназначенной для заправки электронных сигарет. Предпринимательскую деятельность обвиняемый вел, распространяя электронные устройства для курения и жидкости для их заправки потребителям в Латвии посредством дистанционных договоров.