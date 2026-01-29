За уклонение от уплаты налогов жителя Латвии обязали возместить государству... 689 тысяч евро!
20 января 2026 года вступил в силу приговор Рижского городского суда, которым была утверждена заключенная прокурором Прокуратуры по налоговым и таможенным делам сделка с обвиняемым о признании вины и наказании по уголовному делу — за ведение предпринимательской деятельности в значительном объеме без предусмотренного законом специального разрешения (лицензии) и уклонение от уплаты налогов, причинив государству ущерб в крупном размере.
Благодаря целенаправленной работе Государственной полиции и Прокуратуры по налоговым и таможенным делам по закреплению и получению доказательств удалось добиться справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений, привлечь виновное лицо к ответственности и обеспечить взыскание причиненного государству ущерба. Обвиняемый обязан выплатить в пользу Латвийского государства как потерпевшей стороны, которую представляет Служба государственных доходов, компенсацию ущерба в размере 609 100,32 евро. При этом 80 000 евро обвиняемый уже возместил до вынесения судебного решения.
Обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере распространения электронных устройств для курения, а также жидкостей для их заправки (с целью дальнейшей реализации), без специального разрешения (лицензии) на деятельность утвержденного владельца склада, хранил в одном из магазинов в Риге акцизные товары — не позднее чем до 26 ноября 2022 года: 38 535 одноразовых электронных сигарет, 53 927 жидкостей для заправки электронных сигарет различного объема и 3 171 130 мл жидкости, предназначенной для заправки электронных сигарет. Предпринимательскую деятельность обвиняемый вел, распространяя электронные устройства для курения и жидкости для их заправки потребителям в Латвии посредством дистанционных договоров.
Кроме того, обвиняемый, реализуя свой умысел на уклонение от уплаты акцизного налога, до начала хранения указанных акцизных товаров сознательно и без уважительной причины не рассчитал и не уплатил акцизный налог в размере 689 100,32 евро.
Обнаруженный объем жидкостей для электронных устройств курения является рекордно большим — им можно было заправить примерно два миллиона электронных устройств. Также отмечается, что попадание такой продукции к потребителям однозначно повлияло бы негативно не только на интересы национальной экономики, но и на здоровье людей.
С учетом того, что у обвиняемого имелись два смягчающих обстоятельства — он искренне признался и раскаялся, обеспечил частичное возмещение заявленной компенсации и согласился продолжать возмещение ущерба, а также ранее не был судим и воспользовался предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество — прокурор Прокуратуры по налоговым и таможенным делам заключил с ним сделку о признании вины и наказании.
Соглашение было утверждено приговором Рижского городского суда 7 января 2026 года. За совершенные преступные деяния лицу также назначили 415 часов общественных работ и лишили права заниматься коммерческой деятельностью в сфере оборота акцизных товаров сроком на четыре года и семь месяцев.