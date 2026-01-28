На фоне разговоров о безопасности Латвии Эдгар Ринкевич обратился к жителям с призывом

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли. Глава государства подчеркнул, что информация об актуальном уровне угроз в стране регулярно обсуждается органами безопасности совместно с высшими должностными лицами, а решения о необходимых мерах принимаются на основе данных, предоставляемых спецслужбами.