Водителей предупреждают - в среду утром поездка будет не из легких

Latvijas valsts ceļi призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до утра среды в южных районах страны ожидаются сильный снегопад и метель. Это может привести к образованию снежного покрова и заносов на дорогах, существенно затруднив движение, особенно на региональных и местных автодорогах с низкой интенсивностью.