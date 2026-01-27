Водителей предупреждают - в среду утром поездка будет не из легких
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Водителей предупреждают - в среду утром поездка будет не из легких

Отдел новостей

LETA

Утром 28 января водителям в Латвии рекомендуется выезжать заранее: синоптики предупреждают о сильном снегопаде и метели, которые могут осложнить движение и вызвать заносы, особенно на региональных и местных дорогах.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до утра среды в южных районах страны ожидаются сильный снегопад и метель. Это может привести к образованию снежного покрова и заносов на дорогах, существенно затруднив движение, особенно на региональных и местных автодорогах с низкой интенсивностью.

Зимой дороги обслуживаются в приоритетном порядке, в первую очередь - дороги с наибольшей интенсивностью движения.

