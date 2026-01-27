Иллюстративное фото.
Сегодня 21:53
Водителей предупреждают - в среду утром поездка будет не из легких
Утром 28 января водителям в Латвии рекомендуется выезжать заранее: синоптики предупреждают о сильном снегопаде и метели, которые могут осложнить движение и вызвать заносы, особенно на региональных и местных дорогах.
Latvijas valsts ceļi призывает водителей в среду утром, 28 января, из-за неблагоприятных погодных условий запланировать дополнительное время на дорогу. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до утра среды в южных районах страны ожидаются сильный снегопад и метель. Это может привести к образованию снежного покрова и заносов на дорогах, существенно затруднив движение, особенно на региональных и местных автодорогах с низкой интенсивностью.
Зимой дороги обслуживаются в приоритетном порядке, в первую очередь - дороги с наибольшей интенсивностью движения.
