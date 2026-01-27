Объявлено желтое предупреждение о метели для юга Латвии

Самый сильный снегопад ожидается в Курземе и Земгале у литовской границы, а также на юге Селии и Латгале - толщина снежного покрова местами увеличится на 10 сантиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для юга страны. На севере Латвии существенных осадков не ожидается.