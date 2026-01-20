Очередное военное преступление России - украинцы в мороз остались без отопления
Литва будет добиваться усиления международной ответственности России за удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые подпадают под определение военных преступлений согласно Женевским конвенциям.
В ответ на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обещает усилия Литвы по привлечению Кремля к ответственности за совершаемые военные преступления. «Систематическое уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры, особенно зимой, является военным преступлением согласно Женевской конвенции», — заявил глава литовской дипломатии в социальной сети X во вторник.
«За эти действия Россия должна быть привлечена к ответственности, а Литва будет искать конкретные способы на европейском уровне для ужесточения ответственности и последствий для тех, кто отдает приказы и осуществляет этот акт террора», — указал он.
Будрис в своем посте также призвал Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест ответственных лиц. Ранее этот суд уже выдал ордера на арест двух высокопоставленных офицеров российской армии за удары по энергетической сети Украины. По мнению МУС, это является военным преступлением, так как имеет целью причинение вреда гражданскому населению Украины.
Как писало агентство BNS, Россия атакует энергетическую систему Украины с самого начала вторжения. По заявлению Киева, это делается с целью сломить боевой дух и ослабить сопротивление украинцев. В результате ночной воздушной атаки России тысячи жилых домов в Киеве остались без отопления и воды при 14-градусном морозе, в то время как столица продолжает страдать от ударов, которые сделали невозможным предоставление жизненно важных коммунальных услуг.