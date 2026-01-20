Очередное военное преступление России - украинцы в мороз остались без отопления

Как писало агентство BNS, Россия атакует энергетическую систему Украины с самого начала вторжения. По заявлению Киева, это делается с целью сломить боевой дух и ослабить сопротивление украинцев. В результате ночной воздушной атаки России тысячи жилых домов в Киеве остались без отопления и воды при 14-градусном морозе, в то время как столица продолжает страдать от ударов, которые сделали невозможным предоставление жизненно важных коммунальных услуг.