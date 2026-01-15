Спикер Сейма в Киеве заявила: Латвия не признает аннексию и требует расплаты от агрессора

Во время встречи она акцентировала, что Латвия ежедневно следит и продолжит следить за происходящим в Украине. Миериня заявила, что Латвия выступает за справедливый мир, который должен гарантировать независимость Украины, ее суверенитет, территориальную целостность и ее внешнеполитический выбор. По словам Миерини, Россию необходимо посадить за стол переговоров.