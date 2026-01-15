Спикер Сейма в Киеве заявила: Латвия не признает аннексию и требует расплаты от агрессора
Латвия никогда не признает осуществленную Россией незаконную аннексию, и агрессору придется заплатить за свои преступления, подчеркнула в четверг в Киеве на встрече с председателем парламента Украины — Верховной рады — Русланом Стефанчуком председатель Сейма Дайга Миериня.
Во время встречи она акцентировала, что Латвия ежедневно следит и продолжит следить за происходящим в Украине. Миериня заявила, что Латвия выступает за справедливый мир, который должен гарантировать независимость Украины, ее суверенитет, территориальную целостность и ее внешнеполитический выбор. По словам Миерини, Россию необходимо посадить за стол переговоров.
Председатель Сейма также отметила, что санкционную политику необходимо продолжать, поскольку она работает, а Украина ждет следующий пакет санкций.
Кроме того, Дайга Миериня подтвердила, что Латвия готова предоставить Украине гарантии безопасности, однако детали еще предстоит уточнить.
«Украина — цивилизованная, современная страна, и мы ясно видим место Украины в Европейском союзе. Это членство будет прежде всего потому, что Украина заслужит его проделанной работой и реформами», — подчеркнула председатель Сейма.
«Ваш парламент выполняет титаническую работу, принимая в короткие сроки целый ряд решений, необходимых для будущего государства», — указала Миериня.
В условиях, когда Россия продолжает атаковать, люди в Украине радуются каждому прожитому дню, признал Стефанчук. Он подчеркнул, что во многих местах чрезвычайно ценятся даже такие, казалось бы, повседневные вещи, как электричество и тепло.
В возглавляемую Миериней делегацию, прибывшую в Киев, также входят заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева, председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце, председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, руководитель депутатской группы Сейма по содействию сотрудничеству с парламентом Украины Янис Скрастиньш, а также член группы Линда Лиепиня.