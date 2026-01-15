Спикер Сейма в Киеве заявила: Латвия не признает аннексию и требует расплаты от агрессора
фото: Flickr/Saeima
Делегация Сейма во главе с Дайгой Миериней встретилась с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.
В Латвии

Спикер Сейма в Киеве заявила: Латвия не признает аннексию и требует расплаты от агрессора

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Латвия никогда не признает осуществленную Россией незаконную аннексию, и агрессору придется заплатить за свои преступления, подчеркнула в четверг в Киеве на встрече с председателем парламента Украины — Верховной рады — Русланом Стефанчуком председатель Сейма Дайга Миериня.

Во время встречи она акцентировала, что Латвия ежедневно следит и продолжит следить за происходящим в Украине. Миериня заявила, что Латвия выступает за справедливый мир, который должен гарантировать независимость Украины, ее суверенитет, территориальную целостность и ее внешнеполитический выбор. По словам Миерини, Россию необходимо посадить за стол переговоров.

Председатель Сейма также отметила, что санкционную политику необходимо продолжать, поскольку она работает, а Украина ждет следующий пакет санкций.

Кроме того, Дайга Миериня подтвердила, что Латвия готова предоставить Украине гарантии безопасности, однако детали еще предстоит уточнить.

«Украина — цивилизованная, современная страна, и мы ясно видим место Украины в Европейском союзе. Это членство будет прежде всего потому, что Украина заслужит его проделанной работой и реформами», — подчеркнула председатель Сейма.

«Ваш парламент выполняет титаническую работу, принимая в короткие сроки целый ряд решений, необходимых для будущего государства», — указала Миериня.

В условиях, когда Россия продолжает атаковать, люди в Украине радуются каждому прожитому дню, признал Стефанчук. Он подчеркнул, что во многих местах чрезвычайно ценятся даже такие, казалось бы, повседневные вещи, как электричество и тепло.

В возглавляемую Миериней делегацию, прибывшую в Киев, также входят заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева, председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце, председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, руководитель депутатской группы Сейма по содействию сотрудничеству с парламентом Украины Янис Скрастиньш, а также член группы Линда Лиепиня.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеКиевЛатвияРоссияИнара МурниецеАнтонина НенашеваДайга МиериняЛинда Лиепиня

Другие сейчас читают