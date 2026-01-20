Россия ночью атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами
Россия в ночь на вторник нанесла удар по столице Украины с использованием беспилотников и баллистических ракет, сообщают Воздушные силы Украины. О комбинированной атаке на Киев писали также мониторинговые каналы.
Местные СМИ сообщают, что в городе было слышно несколько взрывов.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате российского удара в Днепровском районе пострадал один человек.
В том же районе было повреждено нежилое здание и загорелись несколько автомобилей после того, как дрон упал на парковке, сообщил Кличко. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пострадали склады.
Кроме того, на левобережной части Киева после атаки было прервано электроснабжение, добавил Кличко. Объекты социальной инфраструктуры переводят на автономное электроснабжение.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине, и призвал жителей внимательно следить за сообщениями о воздушной тревоге.