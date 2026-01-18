Еще в одной республике бывшего СССР решили ограничить использование русского языка
Телеканалы в Кыргызстане должны довести долю эфирного вещания на кыргызском языке до 60 процентов, поскольку этого требует законодательство. Как передает DW, об этом заявил замминистра культуры, информации и молодежной политики страны Марат Тагаев.
Телекомпании до конца февраля должны заключить договоры с "Кыргызфильмом" и "Кыргызсериалом", чтобы обеспечить себя контентом на национальном языке. По словам Тагаева, власти уже предоставили телекомпаниям бесплатно более 400 фильмов, 40 мультфильмов и 10 сериалов из фондов этих двух учреждений.
"Мы не препятствуем развитию частных телеканалов и их собственных стратегий. Однако требования закона, особенно нормы, касающиеся языка, должны строго соблюдаться", - заявил чиновник. По его словам, некоторые частные каналы, пытаясь соблюдать требования закона, повторно показывают программы на кыргызском языке десятилетней давности и не создают отечественного контента.
В августе прошлого года в Кыргызстане приняли поправки в закон о применении госязыка в телевещании, увеличив с 50 до 60 процентов долю программ на кыргызском языке в сетке вещания.
