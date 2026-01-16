Арктика бьет по Сибири и целится в Латвию: к чему готовиться, пока там фиксируют -54 градуса
Сибирь и Урал оказались в эпицентре мощного арктического вторжения: в ряде регионов температура уже рухнула до экстремальных -50°C, что на 15-18 градусов ниже климатической нормы. Однако ледяное дыхание Арктики не ограничится Россией. Синоптики предупреждают, что уже во второй половине следующей недели сибирские холода могут достичь Латвии, принеся с собой самые суровые морозы за последние 15 лет.
Вся Сибирь оказалась во власти мощного арктического вторжения, которое принесло с собой аномальные морозы. Воздушные массы с севера вызвали резкое похолодание на огромной территории, и температура опустилась на 5-15 градусов ниже обычных для этого времени значений, сообщает gorod55.ru.
Ситуация складывается экстремальная. По данным Гидрометцентра, на севере Красноярского края уже зафиксированы морозы до -50 градусов. В ближайшие дни в Якутии столбик термометра может опуститься до рекордных -48…-54. Почти вся Сибирь окажется в глубокой заморозке: в Ямало-Ненецком округе будет -36…-41, в Томской и Кемеровской областях — до -46.
Даже на юге Сибири и Урале температура будет держаться на отметках -31…-38 градусов, что на 8-18 градусов холоднее нормы. Морозы добрались и до европейской части России, где ожидается до -25 градусов
Как сообщал Otkrito.lv, во второй половине следующей недели и в последнюю неделю января в Латвию, возможно, придут сильные морозы из Арктики и Сибири. Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в темное время суток температура воздуха местами опустится до -25 градусов, и в самые холодные сутки даже днем столбики термометров не поднимутся выше -10...-18 градусов.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидается средняя температура на 6-8 градусов холоднее нормы, февраль также прогнозируется прохладнее обычного.
Январь, возможно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда среднемесячная температура в стране составила -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда среднемесячная температура опустилась до -11,5 градуса.
Однако стоит уточнить, что прогнозы еще могут измениться.