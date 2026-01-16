Арктика бьет по Сибири и целится в Латвию: к чему готовиться, пока там фиксируют -54 градуса

Ситуация складывается экстремальная. По данным Гидрометцентра, на севере Красноярского края уже зафиксированы морозы до -50 градусов. В ближайшие дни в Якутии столбик термометра может опуститься до рекордных -48…-54. Почти вся Сибирь окажется в глубокой заморозке: в Ямало-Ненецком округе будет -36…-41, в Томской и Кемеровской областях — до -46.