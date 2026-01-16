ВИДЕО: яркий болид пролетел над Латвией - ученые допускают падение фрагментов возле Риги

В среду вечером небо над Латвией озарила яркая вспышка — в атмосферу Земли вошел болид, или очень яркий метеор. Как рассказали в Латвийском астрономическом обществе, наблюдавшееся явление относится к редким для Латвии, сообщает LSM+. «То, что мы наблюдали, — это так называемый болид. Иными словами, очень яркий метеор, который по своей яркости превосходит все остальное, что в тот момент светилось на небе. По сути, это каменное или каменно-металлическое тело, которое на большой скорости вошло в атмосферу Земли и сгорело», — пояснил руководитель проектов Латвийского астрономического общества Мартиньш Гиллс.