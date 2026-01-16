Утепляемся! Скоро в Латвии возможны самые сильные морозы с 2012 года

В конце этой и в начале следующей недели ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Ветер - слабый южный, в субботу местами усилится. Температура воздуха ночью понизится до -8…-15 градусов, в отдельных районах на востоке страны - до -19 градусов; в начале новой недели при ясном небе местами возможно понижение до -20 градусов. Днем температура не превысит -3…-11 градусов.