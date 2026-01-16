PTAC: черный список недобросовестных компаний растет, латвийцам предлагают туда заглядывать

Черный список PTAC формируется уже несколько лет, и сейчас в нем находятся почти 80 компаний. В него включаются предприятия, против которых комиссия по рассмотрению споров потребителей приняла решения в пользу потребителей, но компании их не выполняют. "Фактически это сигнал. Если предприятие входит в черный список, это означает, что оно не сотрудничало с PTAC и не выполнило решение, принятое в пользу потребителя. Это сигнал потребителям задуматься, действительно ли стоит что-то у него покупать", - заявила представитель PTAC Санита Гертмане.