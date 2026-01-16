В Латвии заблокирован сайт интернет-магазина, который вводил в заблуждение покупателей
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, PTAC) принял решение ограничить доступ к веб-сайту siabrocenipellet.com, поскольку на нем выявлена вводящая в заблуждение и недобросовестная коммерческая практика, создающая существенный риск для потребителей в Латвии.
На данном сайте, где предлагается приобрести гранулы, брикеты и дрова, указана недостоверная информация о продавце товаров, без разрешения используется название, реквизиты и контактная информация другого латвийского предприятия, а также скрывается реальное лицо, у которого потребитель фактически приобретает товары.
PTAC, связавшись через контактную форму, указанную на сайте, получил предложение приобрести товары у коммерсанта, зарегистрированного в Австрии, который при этом не указан на сайте в качестве продавца.
В свою очередь латвийское предприятие Broceni Pellets, название и реквизиты которого использованы на сайте, сообщило, что не имеет никакого отношения к данной веб-странице, указанные на сайте контакты ему неизвестны, а данные компании уже ранее использовались в мошеннических целях.
Потребители могут ошибочно полагать, что совершают покупку у зарегистрированного в Латвии и известного предприятия, при этом платеж может оказаться в распоряжении неизвестного или трудно идентифицируемого лица. Существует высокий риск того, что товары не будут доставлены, а уплаченные средства вернуть не удастся.
