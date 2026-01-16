В Латвии заблокирован сайт интернет-магазина, который вводил в заблуждение покупателей

Потребители могут ошибочно полагать, что совершают покупку у зарегистрированного в Латвии и известного предприятия, при этом платеж может оказаться в распоряжении неизвестного или трудно идентифицируемого лица. Существует высокий риск того, что товары не будут доставлены, а уплаченные средства вернуть не удастся.