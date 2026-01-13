"Горбачев должен был отвечать": в Литве вновь подняли вопрос о событиях января 1991 года

Повилайтис вспомнил, что когда он начал поднимать вопрос об ответственности Горбачёва, он получил письмо из Генеральной прокуратуры, в котором, среди прочего, подробно излагалась доктрина независимости прокуроров и запрет на любое воздействие на прокуратуру. «Для меня, как для пострадавшего, это был чёткий и понятный сигнал: не иди дальше, не вмешивайся, не задавай вопросов. Хотя мне не было предъявлено никакого формального обвинения, содержание и тон этого письма были явно направлены на то, чтобы отговорить меня от дальнейшего углубления в дело 13 января», — сказал Повилайтис.