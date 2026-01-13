"Горбачев должен был отвечать": в Литве вновь подняли вопрос о событиях января 1991 года
В Литве во время мероприятий к 35‑й годовщине январских событий выразили сожаление, что прокуратура так и не начала расследование в отношении Михаила Горбачева, которого считают ответственным за указы, приведшие к трагедии у Вильнюсской телебашни.
В ходе памятных мероприятий по случаю 35-й годовщины январских событий в Литве Робертас Повилайтис, сын Аполинараса Юозаса Повилайтиса, застреленного у Вильнюсской телебашни, выразил сожаление по поводу того, что Генеральная прокуратура не возбудила уголовное дело против тогдашнего лидера Советского Союза Михаила Горбачёва. «Я сожалею, что в отношении Михаила Горбачёва, тогдашнего президента Советского Союза и верховного главнокомандующего вооружёнными силами, не было начато досудебное расследование по факту халатного исполнения обязанностей командующего, хотя такая ответственность чётко предусмотрена в Уголовном кодексе», — сказал Повилайтис в Сейме во вторник.
«Для тех, кто понимает иерархическую структуру Советского Союза, очевидно, что военные действия сил, подчинённых Министерству обороны, Министерству внутренних дел и КГБ СССР, не могли происходить без решений высшего политического и военного уровня», — отметил он.
Повилайтис вспомнил, что когда он начал поднимать вопрос об ответственности Горбачёва, он получил письмо из Генеральной прокуратуры, в котором, среди прочего, подробно излагалась доктрина независимости прокуроров и запрет на любое воздействие на прокуратуру. «Для меня, как для пострадавшего, это был чёткий и понятный сигнал: не иди дальше, не вмешивайся, не задавай вопросов. Хотя мне не было предъявлено никакого формального обвинения, содержание и тон этого письма были явно направлены на то, чтобы отговорить меня от дальнейшего углубления в дело 13 января», — сказал Повилайтис.
«Это был не правовой диалог с потерпевшим, а институциональное предупреждение молчать. Я воспринял это сообщение не как отдельное недоразумение, а как проблему институционального подхода», — добавил он. Сын защитника свободы подчеркнул, что право потерпевшего задавать вопросы не является давлением на прокуратуру.
С другой стороны, он поблагодарил Генпрокуратуру, которая всё же завершила досудебное расследование по уголовному делу 13 января, расширенную коллегию судей Верховного суда Литвы, принявшую окончательное решение о том, что «потерпевшие по делу 13 января имеют право требовать возмещения ущерба и после смерти Горбачёва», а также своих адвокатов, взявшихся за сложные дела.
В октябре прошлого года Верховный суд Литвы объявил, что лица, признанные потерпевшими по делу 13 января, могут требовать возмещения ущерба и после смерти виновного. В гражданском деле близкие жертв 13 января стремятся отсудить компенсацию неимущественного вреда у бывшего лидера СССР, так как он, будучи главнокомандующим советскими Вооружёнными силами, не предпринял мер для предотвращения военных преступлений против безоружных людей. Поскольку Горбачёв скончался во время разбирательства, истцы добиваются того, чтобы обязанность по возмещению вреда перешла к его наследникам.
Во вторник Литва отмечает День защитников свободы. В январе 1991 года советские власти пытались с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость страны от СССР. В ночь на 13 января во время штурма советскими военными частями вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевидению погибли 14 человек. Более тысячи безоружных людей получили ранения.
Хотя советским военным удалось занять телебашню и здание Литовского радио и телевидения, они не осмелились атаковать здание тогдашнего Верховного Совета – Восстановительного Сейма, которое охраняли тысячи людей.