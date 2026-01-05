Полиция Риги о новых правилах фейерверков: что будет, если запускать после разрешенного времени

Рижская дума перед Новым годом решила запретить ночное использование пиротехники в столице. Использование фейерверков и сценической пиротехники на открытом воздухе в пределах Риги запрещено: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также на Новый год с 24:00 до 1:00.