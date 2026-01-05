Полиция Риги о новых правилах фейерверков: что будет, если запускать после разрешенного времени
В Риге ввели ночной запрет на пиротехнику — и в новогоднюю ночь полиция сразу получила первые «попадания»: людей ловили на запуске фейерверков, а решения принимали не только по времени, но и по тому, что именно происходило вокруг.
Рижская дума перед Новым годом решила запретить ночное использование пиротехники в столице. Использование фейерверков и сценической пиротехники на открытом воздухе в пределах Риги запрещено: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также на Новый год с 24:00 до 1:00.
Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов в программе TV24 «Dienas personība» пояснил, что поставить полицейского к каждому нарушителю невозможно, поэтому новому ограничению нужно время, чтобы оно «прижилось», и обществу — чтобы адаптироваться к регулированию.
По словам Аронова, в случаях, когда людей фиксируют в «запрещенное время», далее начинаются административные процедуры: если нарушителя удается идентифицировать, его привлекут к ответственности. В новогоднюю ночь пять человек были задержаны в момент запуска пиротехники — в том числе потому, что фейерверки запускались близко к «чувствительному времени», около 23:00.
Аронов также отметил, что полиция оценивает не только факт нарушения по времени, но и контекст. Если пиротехника используется «по московскому времени» и сопровождается действиями, которые, по оценке полиции, прославляют государство-агрессора (например, лозунгами и выкриками), это может повлечь ответственность уже по другим статьям, а не только за незаконное использование пиротехники.
При этом, добавил он, возможны ситуации, когда родители с детьми выходят запускать небольшой фейерверк задолго до полуночи, чтобы потом уложить детей спать. В таких случаях, по словам Аронова, также учитывается контекст: если речь идет только о нарушении временного ограничения, санкции могут быть мягче и применяются дифференцированно.