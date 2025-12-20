Бизнес под зонтиком НАТО: экс-премьер Латвии раскритиковал заработок вузов на иностранцах

Ранее уже сообщалось, что RTU объявил закупку «Обеспечение услуг по привлечению и отбору иностранных студентов для нужд RTU». Удивляют суммы, которые выделяются на эту цель. Так, для привлечения студентов из Турции и Индии предусмотрено по 700 000 евро на каждую из этих стран. Для привлечения студентов из Шри-Ланки в закупке предусмотрено 450 000 евро, а из Узбекистана — 360 000 евро. При этом следует уточнить, что данная закупка была объявлена в 2024 году, а также точно неясен источник фотографии, утекшей в интернет.