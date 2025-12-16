Глава Европейского центрального банка подтверждает давние подозрения о направлении развития Европы
Кристин Лагард - председатель Европейского центрального банка с 1 ноября 2019 года.
Глава Европейского центрального банка подтверждает давние подозрения о направлении развития Европы

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европе необходимы реформы, а также указала на проблему, о которой многие говорят уже много лет, но которую до сих пор не удалось решить.

Кристин Лагард заявила, что Европа теряет конкурентоспособность, и призвала Европейскую комиссию оперативно сократить существующие барьеры. Об этом пишет Euronews со ссылкой на интервью газете Financial Times, в котором президент Европейского центрального банка Лагард упомянула различные таможенные тарифы, действующие в Европе, в результате чего фактически в Европе применяются таможенные тарифы в размере 110 % на услуги и 60 % — на товары.

"У нас есть особый талант создавать все это самим себе", — сказала Лагард. Она подчеркнула, что на местном уровне политики и чиновники внедряют европейские требования значительно строже, чем это необходимо, тем самым создавая дополнительные препятствия для собственных экономик.

По словам Лагард, государства стремятся приукрасить ситуацию, добавить что-то от себя и чрезмерно ужесточить правила, в результате чего местные органы власти наряду с европейскими требованиями вводят собственные дополнительные нормы.

Лагард указала, что Европа в настоящее время переживает экзистенциальный кризис, однако при разумных и быстрых действиях этот кризис можно превратить в решение. Она также добавила, что подлинный союз рынков капитала, то есть реально функционирующий общий рынок движения капитала, помог бы Европе. При этом Лагард признала, что некоторые страны сопротивляются этой идее, заявляя: "У нас все в порядке, оставьте нас в покое".

Таможенные тарифы в Европейском союзе

ЕС является единым таможенным союзом, что означает:

  • между государствами — членами ЕС таможенных тарифов нет;
  • ко всем третьим странам применяется единый таможенный тариф ЕС.

Размер тарифов различается в зависимости от вида товара:

  • для промышленных товаров обычно 0–6 %;
  • для сельскохозяйственной продукции тарифы могут быть значительно выше;
  • для отдельных товаров (например, стали, продуктов питания, текстиля) применяются также дополнительные защитные меры.

Эксперты (в том числе Кристин Лагард) часто подчеркивают, что наибольшую нагрузку в Европе создают не сами таможенные тарифы, а:

  • сложные регламенты;
  • различные требования в каждой стране;
  • сертификация, разрешения, бюрократия;
  • так называемое "перерегулирование", когда нормы ЕС внедряются строже, чем требуется.

Эти косвенные барьеры могут существенно увеличивать издержки для компаний и снижать конкурентоспособность Европы.

