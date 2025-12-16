Глава Европейского центрального банка подтверждает давние подозрения о направлении развития Европы

Лагард указала, что Европа в настоящее время переживает экзистенциальный кризис, однако при разумных и быстрых действиях этот кризис можно превратить в решение. Она также добавила, что подлинный союз рынков капитала, то есть реально функционирующий общий рынок движения капитала, помог бы Европе. При этом Лагард признала, что некоторые страны сопротивляются этой идее, заявляя: "У нас все в порядке, оставьте нас в покое".