Будущее Даугавгривской крепости туманно: на обустройство музея нет денег, министр даже допускает продажу
Планы по созданию Морского музея в Даугавгривской крепости отложены. Министерство культуры выбирает реалистичный сценарий с поэтапным развитием, а министр экономики не исключает даже продажу исторического объекта.
Министерство культуры подготовило и разместило на портале правовых актов для согласования доклад о сценариях будущего Даугавгривской крепости. Амбиции по созданию Морского музея отложены на неопределенное будущее, а пока наиболее реалистичный сценарий предусматривает лишь неотложные ремонтные работы для сохранения крепости для будущих поколений. В то же время, как сообщает программа Латвийского телевидения «de facto», министр экономики Виктор Валайнис призывает рассмотреть и такой сценарий, как продажа крепости. В настоящее время крепость принадлежит Министерству экономики.
Двенадцать лет назад государство расторгло договор с долгосрочным арендатором Даугавгривской крепости. Забота о крепости — сначала неформально, а с прошлого лета и на основании двухлетнего договора — лежит на плечах общества Boderājas grupa. Член правления общества Сандра Якушонок указывает, что это позволяет им действовать несколько свободнее: «Безнадежным было то, что мы не знали будущего даже на два шага вперед, когда нельзя рассчитывать на то, как долго ты здесь находишься. Но сейчас у нас есть договор до 2027 года, мы знаем, что это стабильный период, в течение которого мы можем развиваться и сделать что-то большее».
Общество исследует, ухаживает и содержит крепость и мечтает о музее, посвященном морской тематике. Древнее, уникальное фортификационное сооружение в эти годы для государства было почти что бременем, значимость которого все учреждения подчеркивали, но ни одно не хотело брать его на свой баланс. Как объект, переданный на приватизацию, он находился в ведении компании Possessor, подчиненной Министерству экономики. Ровно год назад правительство решило исключить крепость из списка приватизируемых объектов и зарегистрировать ее в Земельной книге на имя Министерства экономики.
Заместитель директора Департамента культурной политики Министерства культуры Агнесе Рупенхейте говорит: «Министерство культуры участвует как сторонник и реализатор этой концепции. В то же время Национальное управление по охране культурного наследия активно вовлечено и разработало план неотложных работ». В предыдущие годы на это место тратилась скромная сумма — от пятнадцати до девятнадцати тысяч евро в год, часть из которых привлекала Boderājas grupa. В конкурсе Национального управления по охране культурного наследия было получено финансирование для подготовки проекта консервации и реставрации Рижских ворот, расположенных рядом казематов и Пороховой башни.
Но самая крупная сумма – 50 тысяч евро – была пожертвована в этом году (и такая же сумма планируется пожертвовать в следующем году) компанией Latvenergo. На эти средства в крепости будут проведены неотложные работы — восстановят крышу здания коменданта, создадут информационный центр и уберут деревья и кустарники с валов крепости. На повседневное содержание пожертвования использовать нельзя, а на более широкое развитие сейчас нет и полномочий. «Мы действуем исключительно в рамках договора соглашения с Министерством экономики, и он определяет, что мы обязаны сохранять этот комплекс Даугавгривской крепости. Если возможно осуществлять какое-то развитие, мы можем это делать. Самое важное сейчас — сохранение», — говорит член правления компании Possessor Инесе Аболиня.
Министерство культуры подготовило требуемое видение будущего крепости, которое будет представлено правительству. В нем совместно с Советом музеев были оценены два сценария, и к утверждению предлагается более скромный. Создание Морского музея было бы слишком амбициозным планом с бюджетом в пятьдесят миллионов. «Сохранение объекта, доступного для общества и обеспечивающего культурные функции, с поэтапным развитием и обеспечением его содержания, управления и безопасного сохранения, оценивая также необходимые ресурсы, является реалистичным предложением, поэтому оно выдвигается как первичное», — говорит Рупенхейте.
Руководитель отдела архитектуры и искусства Национального управления по охране культурного наследия Анна Анцане указывает, что необходимо учитывать поэтапность проекта: «Но эти краткосрочные сценарии не исключают возможности достижения этого амбициозного замысла однажды в будущем, потому что этому объекту все же необходима какая-то дальнейшая амбициозная цель, чтобы его можно было полностью использовать. Но нет ничего плохого и в поэтапном пути, потому что мы понимаем, что в сегодняшней ситуации мы не можем требовать миллионы только для одного объекта». По расчетам Министерства культуры, запланированное финансирование Даугавгривской крепости на ближайшие два года может составить до 184 000 евро в год.
Власти Риги до сих пор не рассматривают Даугавгривскую крепость как свою собственность – она не входит в планы политиков, и город не собирается выделять на нее деньги. Предложения о передаче крепости городу, тем не менее, были. «Оценивая объем необходимых инвестиций, мы говорим о нескольких десятках миллионов евро, и в настоящее время мы не видим со своей стороны тех функций самоуправления, для реализации которых эта территория была бы необходима. Поэтому фактически более серьезной дискуссии со стороны самоуправления о принятии этого имущества на баланс не было», — говорит исполнительный директор города Риги Янис Ланге. Более того, Рига со следующего года существенно увеличила налог на недвижимость для территории крепости, и компания Possessor планирует ходатайствовать об освобождении от его уплаты.
По мнению министра экономики Виктора Валайниса, решающим будет вопрос о том, где найти ресурсы для развития любой идеи, и он не исключает даже продажу недавно полученной в собственность крепости. «Было бы логично оценить, должна ли вообще государство как таковое этим заниматься. Не можем ли мы привлечь частного инвестора или же просто продать этот актив, чтобы частные лица дальше развивали соответствующую форму предпринимательской деятельности. И, на мой взгляд, государству в целом необходимо пересмотреть, какими активами оно владеет», — говорит Валайнис.
В Национальном управлении по охране культурного наследия подчеркивают, что крепость как объект государственного значения культурного наследия должна оставаться в собственности государства — как из-за ее выдающейся исторической ценности, так и из-за научного потенциала.