Будущее Даугавгривской крепости туманно: на обустройство музея нет денег, министр даже допускает продажу

Власти Риги до сих пор не рассматривают Даугавгривскую крепость как свою собственность – она не входит в планы политиков, и город не собирается выделять на нее деньги. Предложения о передаче крепости городу, тем не менее, были. «Оценивая объем необходимых инвестиций, мы говорим о нескольких десятках миллионов евро, и в настоящее время мы не видим со своей стороны тех функций самоуправления, для реализации которых эта территория была бы необходима. Поэтому фактически более серьезной дискуссии со стороны самоуправления о принятии этого имущества на баланс не было», — говорит исполнительный директор города Риги Янис Ланге. Более того, Рига со следующего года существенно увеличила налог на недвижимость для территории крепости, и компания Possessor планирует ходатайствовать об освобождении от его уплаты.