Норвегия поможет Латвии построить две новые женские тюрьмы

В Цесисе планируется построить новый корпус на 92 места, а в Олайне — на 50 мест, сообщает LSM+. Пока единственная в Латвии женская тюрьма находится в столичном микрорайоне Ильгюциемс. Там содержатся 188 заключенных, их число со временем уменьшается. Планируется, что в новом здании в Цесисе будет также отделение для матерей с детьми до четырех лет, сообщил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин: «Мы планируем перенести тюрьму из Ильгюциемса в Цесис, потому что, проводя исследования и готовясь к проекту, понимаем, что ремонтировать или развивать старую инфраструктуру в Ильгюциемсе экономически нецелесообразно и неэффективно. Инфраструктура должна быть частью системы исполнения наказаний и обеспечивать ресоциализацию, быть соответствующей и пригодной — чтобы, например, были двухместные камеры с душем и туалетом в камерах, что позволяет соблюсти требования приватности и гигиены. А чтобы реализовать программы обучения — нужны учебные помещения, не приспособленные, а специально оборудованные, поэтому это очень важно».