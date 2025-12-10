Оптимизация по-латвийски: сотни сотрудников VID сократят, почти 2,5 млн потратят на выходные пособия
Правительство направит 2,46 млн евро на выходные пособия примерно 300 сотрудникам Службы государственных доходов (VID), поскольку до конца 2025 года планируется ликвидировать около 400 должностей в рамках «оптимизации» госсектора.
Министерство финансов указывает, что в бюджете вознаграждений VID на 2025 год расходы на выходные пособия в таком объеме не были запланированы, а также в бюджете вознаграждений VID не прогнозируется экономия по другим видам расходов на вознаграждение, которую можно было бы направить на покрытие затрат по выходным пособиям.
Во исполнение поручения, данного на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года — провести оптимизацию государственного сектора и сокращение расходов общего государственного управления в бюджете 2026–2028 годов, VID оценил возможные решения для уменьшения бюджетных расходов. Для достижения необходимого объема сокращения, одновременно обеспечивая доступность публичных услуг в прежнем объеме, было принято решение существенно уменьшить расходы на вознаграждение работников VID, ликвидировав около 400 должностей.
Чтобы обеспечить сокращение расходов в 2026 году, служебные и трудовые отношения с частью сотрудников VID необходимо прекратить до конца 2025 года. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусмотрено, что при прекращении служебных и трудовых отношений в случае сокращения численности должностных лиц (работников) уволенным выплачивается выходное пособие в размере от одной до четырех среднемесячных заработных плат в зависимости от стажа работы в учреждении.
Для обеспечения финансирования выплаты выходных пособий необходимо перераспределить средства на общую сумму 1 644 001 евро с ряда приоритетных мероприятий государственного бюджета и других целевых финансирований, информирует Минфин.
В том числе на выходные пособия сотрудникам VID из бюджетной программы Минфина «Обеспечение налоговой и таможенной политики» по приоритетному мероприятию «Исполнение требований национальных и нормативных актов ЕС, в том числе адаптация IT-систем» будут перераспределены средства в размере 133 362 евро.