Оптимизация по-латвийски: сотни сотрудников VID сократят, почти 2,5 млн потратят на выходные пособия

Чтобы обеспечить сокращение расходов в 2026 году, служебные и трудовые отношения с частью сотрудников VID необходимо прекратить до конца 2025 года. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусмотрено, что при прекращении служебных и трудовых отношений в случае сокращения численности должностных лиц (работников) уволенным выплачивается выходное пособие в размере от одной до четырех среднемесячных заработных плат в зависимости от стажа работы в учреждении.