Массовая "чистка" в VID: работу потеряют сотни людей, в том числе руководители

Чтобы обеспечить сокращение расходов в 2026 году, служебные/трудовые отношения с частью работников VID необходимо прекратить до конца 2025 года. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений указано, что при прекращении служебных/трудовых отношений в случае сокращения численности должностных лиц (работников) увольняемым сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере от одной до четырёх среднемесячных заработных плат в зависимости от длительности их работы в учреждении.