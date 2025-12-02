Массовая "чистка" в VID: работу потеряют сотни людей, в том числе руководители
Министерство финансов подготовило проект распоряжения о выплате 2,46 млн евро выходных пособий примерно 300 сотрудникам Службы государственных доходов (СГД, VID), чьи должности будут ликвидированы в рамках оптимизации госрасходов. Таким образом, в среднем каждый уволенный сотрудник получит 8200 евро.
Минфин указывает, что в бюджете вознаграждений VID на 2025 год расходы на выходные пособия в таком объёме не предусмотрены, а также в бюджете вознаграждений VID не прогнозируется экономия средств по другим видам расходов, которую можно было бы направить на покрытие затрат на выходные пособия.
Исполняя задание, установленное на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года — провести повышение эффективности государственного сектора и сокращение расходов общего государственного бюджета на 2026–2028 годы, VID оценил возможные решения для уменьшения бюджетных расходов. Чтобы достичь необходимого размера сокращения, одновременно обеспечив доступность публичных услуг в прежнем объёме, было принято решение существенно уменьшить расходы на вознаграждения работникам VID, ликвидировав примерно 400 штатных единиц.
Чтобы обеспечить сокращение расходов в 2026 году, служебные/трудовые отношения с частью работников VID необходимо прекратить до конца 2025 года. В Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений указано, что при прекращении служебных/трудовых отношений в случае сокращения численности должностных лиц (работников) увольняемым сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере от одной до четырёх среднемесячных заработных плат в зависимости от длительности их работы в учреждении.