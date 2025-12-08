Разве это не должны делать все? Как под лозунгами экономии госучреждения тихо повышали зарплаты

Однако цифры говорят о другом. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, подсчитал, что общие расходы на оплату труда во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд евро. Это на 6,7% больше, чем год назад. По мнению Херманиса, если бы все учреждения выполнили обещания политиков, потраченная сумма была бы на 133 миллиона меньше. Но Сейм оставил оговорку в законе о бюджете - в исключительных случаях разрешение на более значительное повышение зарплат всё ещё возможно, и предприятия воспользовались этой возможностью. Уже летом большинство больниц и медицинских центров обратились к правительству с просьбой разрешить более значительное, чем на 2,6% повышение зарплат медицинским работникам, участвующим в нескольких проектах с иностранным финансированием.