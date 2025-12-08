Разве это не должны делать все? Как под лозунгами экономии госучреждения тихо повышали зарплаты
Без особых неожиданностей политики приняли на прошлой неделе главный финансовый документ государства. Это было последнее голосование по бюджету в этом парламенте. И именно предвыборные бури помешали ему работать над сокращением расходов и увеличением доходов.
Работа над существенными реформами государственного управления осталась в наследство следующему Сейму. Экономисты характеризуют бюджет как путь в никуда - за счёт долга и дивидендов государственных предприятий. Руководство и в этом году не дало нужного сигнала - заявляя об экономии и сокращениях, добрило при этом повышение зарплат в ряде госпредприятий сверх допустимого лимита. Новогодние обещания у ёлки обычно продиктованы благородными целями, но со временем они тускнеют, а от обещанного отступают. Так произошло и с тем, что парламент включил в бюджет в прошлом году - не повышать зарплаты в бюджетных учреждениях и предприятиях с госкапиталом более чем на 2,6%, сообщает Tv3.lv.
В прошлом году Кабинет министров и Сейм поддержали ограничение на увеличение фонда оплаты труда в этом году не более чем на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Это ограничение распространяется на учреждения государственного управления, самоуправления, государственные и муниципальные компании и управления портов. При этом правительство сохраняет за собой право принимать решения об исключениях, например, о приравнивании зарплат сотрудников Министерства внутренних дел к зарплатам сотрудников Министерства обороны. Министр экономики Виктор Валайнис отмечает, что, по его мнению, "политика как таковая себя оправдала". "Если мы движемся в сторону режима жесткой экономии, то экономить должны все", - отмечает он.
Однако цифры говорят о другом. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, подсчитал, что общие расходы на оплату труда во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд евро. Это на 6,7% больше, чем год назад. По мнению Херманиса, если бы все учреждения выполнили обещания политиков, потраченная сумма была бы на 133 миллиона меньше. Но Сейм оставил оговорку в законе о бюджете - в исключительных случаях разрешение на более значительное повышение зарплат всё ещё возможно, и предприятия воспользовались этой возможностью. Уже летом большинство больниц и медицинских центров обратились к правительству с просьбой разрешить более значительное, чем на 2,6% повышение зарплат медицинским работникам, участвующим в нескольких проектах с иностранным финансированием.