Побьет ли этот декабрь рекорд 2006 года по теплу?

Средняя температура воздуха может достигнуть +3 градусов. Столь же теплыми были декабрь 2019 и 2015 годов, а рекорд был установлен в 2006 году, когда среднемесячная температура составила +4,3 градуса. Норма, или средняя температура воздуха за 1991-2020 годы, составляет в декабре -1,1 градуса.