До Рождества без снега? Синоптики обещают Латвии дождливый декабрь и местами до +10 градусов
В декабре в Латвии будет преобладать теплая погода, и установления стабильной зимы, по прогнозам, не ожидается по крайней мере до Рождества.
В эти выходные осадки ожидаются чаще, в основном в виде дождя, местами на востоке страны к ним может примешиваться мокрый снег, однако снежный покров не образуется, сообщает LSM.lv.
В субботу температура как ночью, так и днем будет в пределах от 2 до 7 градусов, а в воскресенье станет немного прохладнее — около 0…5 градусов.
Также всю следующую неделю температура воздуха в основном будет выше нуля, причём в середине недели значительно потеплеет: местами температура приблизится к отметке в +10 градусов, будут установлены новые температурные рекорды.
Например, в среду, 10 декабря, температура воздуха на части территории Латвии достигнет 9–10 градусов, тогда как прежний общегосударственный рекорд тепла для 10 декабря был установлен в 1964 году на Колке, когда там было 8,9 градуса.
Следующая неделя в целом будет более ветреной, поэтому туманы будут образовываться реже, но осадки будут более частыми.
Долгосрочные прогнозы показывают, что до конца месяца температура в основном будет выше климатической нормы. Это означает, что кратковременные периоды похолодания возможны, однако даже если придут мороз и снег, они не продержатся дольше 2–3 дней, после чего снова последуют оттепели и более тёплая погода.
В конце месяца, однако, существует несколько более высокая вероятность того, что температура чаще будет опускаться ниже нуля и сформируется снежный покров.