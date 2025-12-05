До Рождества без снега? Синоптики обещают Латвии дождливый декабрь и местами до +10 градусов

Долгосрочные прогнозы показывают, что до конца месяца температура в основном будет выше климатической нормы. Это означает, что кратковременные периоды похолодания возможны, однако даже если придут мороз и снег, они не продержатся дольше 2–3 дней, после чего снова последуют оттепели и более тёплая погода.