Банк Латвии выпускает новую особую монету за 77 евро
Банк Латвии сегодня в полдень выпустит серебряную коллекционную монету "Поток", в которой "возродятся" полюбившиеся во всем мире персонажи анимационного фильма – обладателя премии "Оскар". Особенность монеты и в том, что её графический дизайн в тандеме создали режиссер фильма Гинтс Зилбалодис и анимационный художник Петерис Тенисонс.
Монета «Поток» посвящена анимационному фильму, удостоенному самой престижной в киноиндустрии награды – премии «Оскар». Со своей историей о взаимоотношениях одинокого кота с водой Зилбалодис прожил полжизни, пройдя путь от короткометражки «Aqua» (2012) до триумфа «Потока» (2024). Сам художник признает: будучи одиночкой, как и его кот, он учился сотрудничать с другими – не только в Латвии, но и во Франции и Бельгии. Это позволило, располагая весьма скромными ресурсами, ярко продемонстрировать силу независимой анимации в мировом масштабе.
На одной стороне монеты изображен знаковый темно-серый кот, на другой – пятеро разных, но тесно прижавшихся друг к другу друзей, которых объединяет незабываемый опыт. Между обеими сторонами – захватывающая одиссея, в ходе которой герои в одной лодке спасаются от наводнения. Таков сюжет анимационного фильма Зилбалодиса «Поток», удостоенного более чем 80 наград, в том числе главной награды Американской киноакадемии – «Оскара».
Приобрести серебряную коллекционную монету можно будет на сайте e-monetas.lv с 10 декабря с 12.00. Цена монеты – 77,00 евро, лимит покупки для одного человека – 3 монеты. Тираж монеты составляет 6000 экземпляров. Монета отчеканена в Королевском монетном дворе Нидерландов.