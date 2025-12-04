Партия "Латвия на первом месте" не собирается смещать правительство, если бюджет будет принят
Если Сейм примет бюджет на следующий год, партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) не будет предпринимать попыток добиться отставки правительства, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель парламентской фракции ЛПМ Линда Лиепиня.
Она считает, что судьба коалиции находится только в руках Союза зеленых и крестьян (СЗК), поскольку, похоже, и премьер-министр Эвика Силиня хочет сохранить пост, и министры чувствуют себя комфортно.
"Если бюджет следующего года будет принят, то я не думаю, что ЛПМ будет прилагать значительные усилия для того, чтобы свергнуть правительство, поскольку это не является задачей нашей партии", - сказала депутат, отметив, что ЛПМ продолжит указывать на недостатки в работе коалиции.
"Если бюджет будет принят, то, пожалуйста, продолжайте дальше работать со своим багажом", - сказала Линда Лиепиня, подчеркнув, что стабильность правительства не находится в руках ЛПМ.
Как сообщалось, уже долгое время звучат сомнения в способности коалиции продолжать работу, учитывая внутренние межпартийные конфликты и различные мнения по существенным вопросам.