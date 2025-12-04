Партия "Латвия на первом месте" не собирается смещать правительство, если бюджет будет принят

"Если бюджет следующего года будет принят, то я не думаю, что ЛПМ будет прилагать значительные усилия для того, чтобы свергнуть правительство, поскольку это не является задачей нашей партии", - сказала депутат, отметив, что ЛПМ продолжит указывать на недостатки в работе коалиции.