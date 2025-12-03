Латвийские огурцы и помидоры растут даже зимой

Руководитель Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис видит гораздо более широкую проблему – продовольственную безопасность. «Климат становится непредсказуемым. Мороз, заморозки, засуха – все это влияет на урожай. Теплицы – единственный надежный способ обеспечить стабильные поставки продовольствия круглый год». Однако он подчеркивает, что без поддержки рынка инвестиции невозможны. «Чтобы производитель мог выращивать, у него должен быть местный рынок – в школах, больницах, государственных и частных учреждениях. В противном случае это замкнутый круг: в производство не вкладывают, потому что нет сбыта, а сбыта нет, потому что нет местной продукции». Латвийские производители продуктов питания способны выращивать свежие помидоры и огурцы зимой, способны обеспечить школы, больницы и домохозяйства местными овощами, способны создать одну из самых высокодоходных отраслей сельского хозяйства в Европе. Но для того, чтобы это произошло, тепличной отрасли нужна одна вещь, которая стоит меньше, чем гектар стекла, – ясная и дальновидная государственная политика».