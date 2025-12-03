Латвийские огурцы и помидоры растут даже зимой
В теплице в Марупе ощущается летняя жара — +25 градусов, влажный воздух и запах огурцов. А за окном — сырой осенний день, всего несколько градусов выше нуля. «Здесь помидору от цветка до зрелого плода нужно ровно 60 дней», — рассказывает председатель правления Mārupes siltumnīcas Марута Кравале, внимательно проверяя растения.
«И в эти 60 дней мы должны обеспечить все – свет, тепло, питание. Каждый день, круглый год». Выращенные в Латвии помидоры и огурцы посреди зимы еще десять лет назад казались роскошным деликатесом. Теперь это само собой разумеющееся явление, но за ним кроется большой труд.
Латвийский огурец противостоит иностранному
Кооператив Baltijas dārzeņi, объединяющий 16 хозяйств, производит около 20 тысяч тонн овощей в год; более 90% латвийской тепличной продукции поступает именно от членов кооператива. И все же на рынке это составляет менее десяти процентов.
«Продать можно все», – говорит руководитель кооператива Янис Бушс, с горькой улыбкой признавая самую большую проблему: «Вопрос только – по какой цене. Энергоресурсы в Латвии одни из самых дорогих в Европе. Рентабельность – очень низкая. Поэтому теплиц становится все меньше». Он также упоминает суровый пример прошлого года – один из крупнейших тепличных комплексов обанкротился. Цены на газ резко выросли, а механизмы поддержки оказались недостаточными. «Если не выдержать одну зиму, потом уже не от чего будет восстанавливаться».
Марупские огурцы, помидоры и салат – 6,5 гектаров под стеклом
Руководитель Mārupes siltumnīcas Марута Кравале хозяйничает в одной из крупнейших и самых современных теплиц в Латвии – 6,5 гектаров, где растут помидоры, огурцы и салат.
Каждое утро работники включают освещение. В Латвии в зимний период при выращивании овощей не хватает только солнечного света. Благодаря современным технологиям и автоматизированным процессам используется дополнительное освещение. Вечером яркий свет, который обходится комплексу в общей сложности около 200 000 евро в месяц, выключается.
«Электричество выключаем в пять вечера, чтобы избежать самого дорогого тарифа», – рассказывает Марута Кравале. «Здесь важен каждый цент».
Ростки огурцов вырастают до 11–13 метров в длину, иногда даже до 15 метров. «В теплице они, правда, всего шесть метров в высоту, потому что мы опускаем их вниз по тросам. Это целый балет», – смеясь, Марута показывает на длинные ряды. Каждое растение в своем кубике из каменной ваты получает точную дозу питания – как спортсмен под присмотром профессионального диетолога.
Марута Кравале не отрицает – все это дорого: «Нашей самой большой инвестицией было 3,5 миллиона евро для производства салата. Мы получили поддержку (1,5 миллиона), но теперь семь лет ни на что больше не можем претендовать. Эта отрасль является инвестиционно емкой».
Сколько стоит новая теплица?
В Европейском Союзе тепличные хозяйства – единственные в сельскохозяйственной отрасли, которые не получают платежей за площадь (платёж за гектар), указывает Янис Бушс. Согласно регламенту ЕС, платежи за площадь доступны только для сельскохозяйственных земель, на которых культуры выращиваются в прямом контакте с почвой. В свою очередь, за теплицы, в которых растения выращиваются в ящиках, брикетах, горшках и тому подобном, то есть если растения не находятся в прямом контакте с почвой, ЕС не может предоставить платежи за площадь.
По данным Министерства земледелия, в 2025 году для платежей за площадь было задекларировано 23 га площадей томатов и огурцов, которые в климатических условиях Латвии в основном выращиваются на закрытых площадях. Эти тепличные хозяйства получают платежи за площадь, потому что овощи в них выращиваются в живой почве, которая связана с подпочвенным слоем и коренной породой. По прямым платежам за такие площади можно получить как основную поддержку дохода, способствующую устойчивости, так и связанную поддержку дохода за овощи.
В Латвии в рамках инвестиционной поддержки для сельских хозяйств в 2022 году был предусмотрен специфический раунд приема проектных заявок на строительство и реконструкцию теплиц, на который было направлено девять миллионов евро. В свою очередь, существующие теплицы могут претендовать на поддержку для повышения энергоэффективности.
Из фондов Европейского Союза доступна только поддержка на модернизацию в размере 30–50%, но с ограничением до трех миллионов евро за пять лет. Янис Бушс прямо говорит: «Построить современные теплицы на площади в один гектар стоит 6–10 миллионов. Как это сделать с миллионом за семь лет? Короткий ответ – невозможно».
Литва пять лет назад выделила на теплицы 100 миллионов евро. Результат – построено несколько новых, современных теплиц. В Латвии в 2017 году была открыта новая теплица в Гетлини, а в прошлом году – в Марупе.
Школы, больницы и государственные учреждения: неизвестная переменная
Для тепличной отрасли важен стабильный сбыт, особенно в школах и государственных учреждениях, где овощи должны быть в ежедневном рационе, но в настоящее время неизвестно, сколько местной продукции используется.
Янис Бушс говорит: «Никто не может назвать пропорцию. Мы видим, что овощи попадают на тарелку последними, дети их не берут. Поэтому спрос не формируется».
Руководитель Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис видит гораздо более широкую проблему – продовольственную безопасность. «Климат становится непредсказуемым. Мороз, заморозки, засуха – все это влияет на урожай. Теплицы – единственный надежный способ обеспечить стабильные поставки продовольствия круглый год». Однако он подчеркивает, что без поддержки рынка инвестиции невозможны. «Чтобы производитель мог выращивать, у него должен быть местный рынок – в школах, больницах, государственных и частных учреждениях. В противном случае это замкнутый круг: в производство не вкладывают, потому что нет сбыта, а сбыта нет, потому что нет местной продукции». Латвийские производители продуктов питания способны выращивать свежие помидоры и огурцы зимой, способны обеспечить школы, больницы и домохозяйства местными овощами, способны создать одну из самых высокодоходных отраслей сельского хозяйства в Европе. Но для того, чтобы это произошло, тепличной отрасли нужна одна вещь, которая стоит меньше, чем гектар стекла, – ясная и дальновидная государственная политика».
Необходимо продолжать работать над увеличением спроса
В Министерстве земледелия также указывают на необходимость укрепления спроса на местную продукцию. 2 сентября 2025 года правительство утвердило разработанный Министерством земледелия План действий по питанию школьников на 2025–2027 годы, в котором четко указано – в питании школьников необходимо обеспечивать блюда, приготовленные прежде всего из местных устойчивых продуктов. Это означает, что местные овощи, в том числе из латвийских теплиц, являются одним из приоритетов. План действий также предусматривает решение проблемы отсутствия точных данных об использовании местной продукции в школах. Планом предусмотрены меры, направленные на целенаправленное продвижение системы к стабильному сбыту местных продуктов, включая тепличные овощи. Это включает как увеличение использования местных продуктов, так и скоординированный надзор и сбор данных, тем самым создавая более стабильный сбыт и для местной тепличной отрасли.
Это первый шаг к устойчивой, предсказуемой системе, которая поддерживает местных производителей. В то же время план предусматривает углубление понимания здорового питания, культуры питания и устойчивого образа жизни для всех вовлеченных сторон – школ, родителей, поставщиков питания. Это также будет способствовать увеличению спроса на местные овощи.
Хотя проблем много, тепличная отрасль является одной из самых эффективных в латвийском сельском хозяйстве: оборот на гектар составляет до одного миллиона евро, налоги – до 100 000 евро; один вложенный евро дает семь евро отдачи. Марута Кравале и Янис Бушс в один голос подчеркивают – если государство хочет местной продовольственной безопасности, теплицы являются главным инструментом. Но сейчас отрасль стагнирует.