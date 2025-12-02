Дед Мороз переезжает в Lidl: где и когда с ним можно встретиться в Риге
Праздники уже стучатся в двери, и в это особенное время Lidl приглашает всех желающих на душевные встречи с самим Дедом Морозом. И дети, и взрослые смогут рассказать ему о своих добрых поступках, поделиться мечтами и сделать совместное фото на память.
В воскресенье, 7 декабря, Дед Мороз будет ждать посетителей с 11:00 до 13:00 в магазине Lidl на ул. Калнциема, а на другом берегу Даугавы, в магазине Lidl на ул. Бривибас, встреча с ним состоится 14 декабря с 11:00 до 13:00. В свою очередь, в центре Риги, в магазине Lidl на ул. Спорта, посетители смогут встретиться с Дедом Морозом 21 декабря с 11:00 до 13:00.
Во время праздников у всех желающих будет возможность принять участие в благотворительной акции Lidl "Важно каждое яблоко". С каждого проданного килограмма яблок в период с 24 ноября по 21 декабря Lidl пожертвует 0,10 евро для SOS Bērnu ciematu asociācija ("Ассоциация детских деревень SOS"). Собранные средства пойдут на организацию праздничного угощения во всех детских SOS-деревнях и молодежных домах Латвии, а также на образовательные инициативы для развития знаний и навыков здорового питания.