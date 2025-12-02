Дед Мороз переезжает в Lidl: где и когда с ним можно встретиться в Риге

В воскресенье, 7 декабря, Дед Мороз будет ждать посетителей с 11:00 до 13:00 в магазине Lidl на ул. Калнциема, а на другом берегу Даугавы, в магазине Lidl на ул. Бривибас, встреча с ним состоится 14 декабря с 11:00 до 13:00. В свою очередь, в центре Риги, в магазине Lidl на ул. Спорта, посетители смогут встретиться с Дедом Морозом 21 декабря с 11:00 до 13:00.