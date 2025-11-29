Экс-глава Администрации президента Украины Андрей Ермак о планах на будущее: "Я еду на фронт!"

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине! Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского — я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, а еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — приводит издание его сообщение.