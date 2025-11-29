Экс-глава Администрации президента Украины Андрей Ермак о планах на будущее: "Я еду на фронт!"
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, накануне ушедший в отставку, рассказал The New York Post, что отправляется на фронт.
«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине! Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского — я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, а еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — приводит издание его сообщение.
Где будет служить Ермак и когда он отправится на фронт — неизвестно.
Вчера Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке с поста Главы офиса президента Украины. Политик отметил, что благодарен Ермаку за то, что тот представлял позицию Киева во время переговоров «именно так, как и должно быть».
Ермак должен был отправиться в Майами 29 и 30 ноября в составе украинской делегации для участия в очередном раунде переговоров с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о прекращении российско-украинской войны. По данным Bloomberg, Ермака сменили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.